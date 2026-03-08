БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Световноизвестното сопрано Джесика Прат с пет сцени на полудяването на сцената на Софийската опера

Миглена Стойчева
У нас
Световноизвестното сопрано Джесика Прат ще подари тази вечер на българската публика един изключителен и необичаен концерт. На сцената на Софийската опера, под диригентството на маестро Даниел Орен, тя ще изпее пет от най-трудните сцени на полудяване в оперната литература.

Да изпееш сцената на полудяването от „Лучия ди Ламермур“ е само по себе си певчески подвиг. Тя трае цели 20 минути, в които вокалните трудности идват една след друга като вълни. Представете си сега, че към тази сцена са добавени още четири подобни. Джесика Прат ще ги изпее една след друга, което е демонстрация на уникално певческо майсторство. Макар сцените на полудяването да са нещо като задължителна щампа за белкантовите опери, те много се различават една от друга. Разликите се коренят в биографиите на техните композитори

Джесика Прат, оперна певица: "Всъщност Доницети е композирал най-много опери със сцени на полудяването. Той е имал сифилис и самият той е полудял. Започнал да композира тези сцени, когато започва заболяването му и мисля, че чрез тях той е изследвал какво става в неговото съзнание. И всъщност начинът, по който той композира сцените на полудяване е много реалистичен. Самият Белини е страдал от депресия и неговите сцени на полудяването са по-свързани с тежките депресии."

Белкантовият репертоар е много плашещ за певците, защото изисква невероятна вокална виртуозност. Джесика Прат има своя тайна как поддържа смелостта си да пее тези роли. Казва, че това е като язденето. Дори да паднеш от коня, трябва веднага да се върнеш обратно на гърба му. Само така страховете могат да бъдат преодолени.

#сцени на полудяване #Джесика Прат #пет арии #Софийска опера

