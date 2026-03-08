БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Ще получи ли подкрепа в парламента удължителният бюджет?

У нас
нси стартира ежегодното изследване домакинските бюджети
Снимка: илюстративна
Служебният финансов министър Георги Клисурски призова депутатите за бързо приемане на закона за удължителния бюджет.

Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ - СДС ще подкрепят внесеното предложение от служебния кабинет. Подкрепа гарантира и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Темата за цените на горивата у нас и сигурността на доставките също предизвика политически коментари днес.

В план-сметката на удължителния бюджет са записани и необходимите средства за изборите. Това е една от причините, заради които служебният финансов министър поиска спешното му приемане.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Призовавам депутатите още идната седмица да приемат удължителния закон поне на първо четене, тъй като ако това не се случи, след 31-ви март държавата няма да може да се разплаща. Всички ние, държавнически, трябва да избегнем това."

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да гласува "за" предложения от правителството вариант, без обаче по него да се правят промени.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Премиерът Гюров и неговият финансов министър трябва да си обезпечат всички други партии, защото друга системна партия не виждам в този парламент, която да постави интересите на държавата, на българите, над партийния интерес. Защото няма сила, която да може да ме убеди, че ние сме длъжни да подкрепим на тези превъзнесли се хора бюджет, удължителен, за да работят нормално ако се инатим."

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев също гарантира подкрепа.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": "Ние ясно сме заявили подкрепа за удължителния закон за бюджета. Не че това е нещо сложно. Той е четири параграфа, четири абзаца, които пишат – датата от 31 март се променя до приемането на нов бюджет, така че да няма прекъсвания."

С между 5 и 9 евроцента на литър са поскъпнали горивата у нас за седмица. Това обяви служебният финансов министър преди свиканото извънредно заседание на парламента във вторник.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "За момента няма риск за прекомерни увеличения на цените на бензина и на дизела в България. Доставките на суров петрол са осигурени през Черно море, така че на този етап българите не трябва да се притесняват."

Клисурски увери, че отговорните институции ще следят на терен да няма спекула. В "Денят започва с Георги Любенов" Костадин Костадинов заяви, че от "Възраждане" ще настояват за вдигане на санкциите върху руския петрол.

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "И цената на петрола не само, че няма да скочи, тоест не петрола, на бензина, на дизела и на всички останали деривати, не само, че няма да скочи, напротив ще падне."

По темата за сменения шеф на НАП, финансовият министър заяви, че на поста застава най-дългогодишния зам.-директор на агенцията.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "В крайна сметка право на служебния кабинет е да назначи хора, на които имам доверие."

Клисурски не отговори директно дали това означава ,че няма доверие в досегашния директор.

