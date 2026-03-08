В Карлово посрещнаха един от най-новите електрически локомотиви на БДЖ - "Васил Левски"

Първите нови мотрисни влакове, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат доставени в България в края на март. С пускането им в експлоатация се очаква да бъде преодолян недостигът на подвижен състав в БДЖ. Държавният превозвач вече разполага и с 25 нови локомотива „Смартрон“, които могат да развиват до 160 километра в час.

Последният от новите електрически локомотиви на Българските държавни железници носи името на Васил Левски - продължение на традицията машините да се кръщават на видни български възрожденци и владетели. Специален QR код дава повече информация за конкретната личност.

Мартин Ангелов, изп. директор на Холдинг БДЖЕАД: "Локомотивите са от последно поколение, енергоефективни, високо експлоатационно качествени, те ни гарантират, че при нова техника няма да имаме такива проблеми, сривове в графика на движение на влакове, които ги имаме при повреди на по-стария подвижен състав." Мурад Тюрк, заместник-министър на транспорта и съобщенията: "Новите локомотиви вече осигуряват около една четвърт от необходимата електрическа тяга, допринасят за по-редовно движение на влаковете и по направлението София- Бургас се постига по-кратко време за пътуване."

Кабината е херметически затворена и климатизирана, и външните фактори са сведени до минимум.

Ангел Ангелов, началник на Ремонтно локомотивно депо-София: "Има система за видеонаблюдение, която позволява на машиниста да наблюдава чрез страничните видеокамери назад движението на влаковия състав, отделно има монтирана система за видеорегистратори, които заснемат движението на влака напред и камери в кабината на машиниста, която заснема действията на локомотивната бригада по време на тяхната работа."

Машината предизвика интереса на хората в Карлово.

Ивелина Дочева, жител на Сопот: "Това е един от най-евтиния транспорт, доколкото знам и просто има нужда от модернизация и самото трасе и нови влакове." Емил Кабаиванов, кмет на Карлово: "При положение, че има нови инвестиции в нашия район, а такива очакваме в рамките на следващите две години, сигурно ще се наложи и допълнителни линии, които да возят тук работници, инженери."

Шест от новите локомотиви са предвидени за частните превозвачи. От БДЖ се готвят и за постепенно преминаване към нови мотрисни влакове, доставени от Чехия и Франция.