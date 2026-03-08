БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Карлово посрещнаха един от най-новите електрически локомотиви на БДЖ - "Васил Левски"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази

Първите нови мотрисни влакове, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат доставени в България в края на март

карлово посрещнаха един новите електрически локомотиви бдж васил левски
Слушай новината

Първите нови мотрисни влакове, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат доставени в България в края на март. С пускането им в експлоатация се очаква да бъде преодолян недостигът на подвижен състав в БДЖ. Държавният превозвач вече разполага и с 25 нови локомотива „Смартрон“, които могат да развиват до 160 километра в час.

Последният от новите електрически локомотиви на Българските държавни железници носи името на Васил Левски - продължение на традицията машините да се кръщават на видни български възрожденци и владетели. Специален QR код дава повече информация за конкретната личност.

Мартин Ангелов, изп. директор на Холдинг БДЖЕАД: "Локомотивите са от последно поколение, енергоефективни, високо експлоатационно качествени, те ни гарантират, че при нова техника няма да имаме такива проблеми, сривове в графика на движение на влакове, които ги имаме при повреди на по-стария подвижен състав."

Мурад Тюрк, заместник-министър на транспорта и съобщенията: "Новите локомотиви вече осигуряват около една четвърт от необходимата електрическа тяга, допринасят за по-редовно движение на влаковете и по направлението София- Бургас се постига по-кратко време за пътуване."

Кабината е херметически затворена и климатизирана, и външните фактори са сведени до минимум.

Ангел Ангелов, началник на Ремонтно локомотивно депо-София: "Има система за видеонаблюдение, която позволява на машиниста да наблюдава чрез страничните видеокамери назад движението на влаковия състав, отделно има монтирана система за видеорегистратори, които заснемат движението на влака напред и камери в кабината на машиниста, която заснема действията на локомотивната бригада по време на тяхната работа."

Машината предизвика интереса на хората в Карлово.

Ивелина Дочева, жител на Сопот: "Това е един от най-евтиния транспорт, доколкото знам и просто има нужда от модернизация и самото трасе и нови влакове."

Емил Кабаиванов, кмет на Карлово: "При положение, че има нови инвестиции в нашия район, а такива очакваме в рамките на следващите две години, сигурно ще се наложи и допълнителни линии, които да возят тук работници, инженери."

Шест от новите локомотиви са предвидени за частните превозвачи. От БДЖ се готвят и за постепенно преминаване към нови мотрисни влакове, доставени от Чехия и Франция.

#нов електрически локомотив #"Васил Левски" #мотриси #БДЖ #влакове

Последвайте ни

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Иран избира нов лидер до часове?
3
Иран избира нов лидер до часове?
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
5
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
6
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
5
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Общество

Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
Чете се за: 03:17 мин.
КНСБ обявява протестни действия в няколко сектора КНСБ обявява протестни действия в няколко сектора
Чете се за: 02:00 мин.
Гранични полицаи изненадаха дамите с роза Гранични полицаи изненадаха дамите с роза
Чете се за: 00:30 мин.
Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе
Чете се за: 02:35 мин.
Триумф за Никола Цолов - първа победа на българина във Формула 2 Триумф за Никола Цолов - първа победа на българина във Формула 2
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република
България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Гранични полицаи изненадаха дамите с роза
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ