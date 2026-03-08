Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България

Майката на волейболните национали Александър и Симеон Николови – Мая Николова разказа за радостта и щастието което изпитва, когато гледа как нейните синове играят и печелят медали с екипа на българския национален отбор.

Мая прекратява рано състезателната си кариера, за да бъде близо до нейния съпруг и дългогодишен български национал Владимир Николов.

„Мая е обикновено момиче, което реши да има голямо семейство, с помощта на Владо. Ако не беше той, нямаше да имаме толкова много деца. Бивша волейболистка съм, но много рано прекратих състезателната ми кариера. Според нас с Владо младите хора трябва да прекарват времето си заедно“, сподели тя в интервю за „Арена спорт“.

Освен Алекс и Мони, Мая и Владо имат още две деца - Дария и Филип, които също може да тръгнат по стъпките на родителите си.

„Децата пробваха и други спортове, но те си избраха волейбола. Дария, ако расте, един от нейните избори ще бъде волейболът. При Филип, №3 както го наричам, не се знае“, допълни Николова.

След дълги години чакане Мая на живо вижда, как нейните синове спечелиха сребърни медали за България от световното първенство.

„Беше дълго чакане да ги видиш, да играят заедно за националния отбор. И накрая заедно спечелиха медал. Друго си е да играят за България. След като ги прегърнах, накрая на световното първенство, чувствах облекчение, защото чувствах, че отивам към удар“, спомни си шеговито тя.

Макар да се радват на професионални и лични успехи, Мая често напомня на синовете си да бъдат здраво стъпили на земята.

„Днес ни на върха, утре може да си долу. Всичко зависи от момента форма и контузии. Днес може да са звезди, но всъщност са едни обикновени Алекс и Мони. Дори и да не са звезди, трябва да са уверени в своята ценностна система“, категорична е майката.

По случай 8 март Алекс и Мони честитиха празника на своята майка.

„Мамо, честит празник. Благодаря ти за всичко, което правиш за нас. Благодаря ти, че си скрития герой в нашето семейство., Благодаря ти, че правиш цялата работа зад кулисите, а ние обираме всичките аплодисменти. Благодаря ти, че никога не си спирала да ни учиш и да ни обичаш. Изключително много те оценявам, дори и да го казвам много рядко. Ти си нашият герой, обичаме те много“, каза Симеон.

„Маме, честит 8 март. Пожелавам ти здраве, да си щастлива, усмихната, чаровна и грижовна, както винаги си била. Оставаш №1 жената в моя живот. Благодаря за грижите към мен и цялото семейство. Обичам те“, добави Александър.

Макар рядко да получава подобни пожелания, Мая знае за любовта към нея от останалите членове на семейството.

„Не го чувам често това „благодаря“, но знам, че ми благодарят. Моите момчета са научени, че действията са по-важни от думите. Всеки път, когато моят мъж ми каже, че ме обича, аз всеки път контрирам и искам действия, а не думи“, сподели тя.

Вижте цялото интервю във видеото.

Снимки: Startphoto