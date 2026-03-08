БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Запази

Александър и Симеон Николови честитиха 8 март на своята майка Мая с видеопослания в предаването "Арена спорт".

мая николова друго вижиш синовете играят българия
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Майката на волейболните национали Александър и Симеон Николови – Мая Николова разказа за радостта и щастието което изпитва, когато гледа как нейните синове играят и печелят медали с екипа на българския национален отбор.

Мая прекратява рано състезателната си кариера, за да бъде близо до нейния съпруг и дългогодишен български национал Владимир Николов.

„Мая е обикновено момиче, което реши да има голямо семейство, с помощта на Владо. Ако не беше той, нямаше да имаме толкова много деца. Бивша волейболистка съм, но много рано прекратих състезателната ми кариера. Според нас с Владо младите хора трябва да прекарват времето си заедно“, сподели тя в интервю за „Арена спорт“.

Освен Алекс и Мони, Мая и Владо имат още две деца - Дария и Филип, които също може да тръгнат по стъпките на родителите си.

„Децата пробваха и други спортове, но те си избраха волейбола. Дария, ако расте, един от нейните избори ще бъде волейболът. При Филип, №3 както го наричам, не се знае“, допълни Николова.

След дълги години чакане Мая на живо вижда, как нейните синове спечелиха сребърни медали за България от световното първенство.

„Беше дълго чакане да ги видиш, да играят заедно за националния отбор. И накрая заедно спечелиха медал. Друго си е да играят за България. След като ги прегърнах, накрая на световното първенство, чувствах облекчение, защото чувствах, че отивам към удар“, спомни си шеговито тя.

Макар да се радват на професионални и лични успехи, Мая често напомня на синовете си да бъдат здраво стъпили на земята.

„Днес ни на върха, утре може да си долу. Всичко зависи от момента форма и контузии. Днес може да са звезди, но всъщност са едни обикновени Алекс и Мони. Дори и да не са звезди, трябва да са уверени в своята ценностна система“, категорична е майката.

По случай 8 март Алекс и Мони честитиха празника на своята майка.

„Мамо, честит празник. Благодаря ти за всичко, което правиш за нас. Благодаря ти, че си скрития герой в нашето семейство., Благодаря ти, че правиш цялата работа зад кулисите, а ние обираме всичките аплодисменти. Благодаря ти, че никога не си спирала да ни учиш и да ни обичаш. Изключително много те оценявам, дори и да го казвам много рядко. Ти си нашият герой, обичаме те много“, каза Симеон.

„Маме, честит 8 март. Пожелавам ти здраве, да си щастлива, усмихната, чаровна и грижовна, както винаги си била. Оставаш №1 жената в моя живот. Благодаря за грижите към мен и цялото семейство. Обичам те“, добави Александър.

Макар рядко да получава подобни пожелания, Мая знае за любовта към нея от останалите членове на семейството.

„Не го чувам често това „благодаря“, но знам, че ми благодарят. Моите момчета са научени, че действията са по-важни от думите. Всеки път, когато моят мъж ми каже, че ме обича, аз всеки път контрирам и искам действия, а не думи“, сподели тя.

Вижте цялото интервю във видеото.

Снимки: Startphoto

#Мая Николова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
3
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г....
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Иран избира нов лидер до часове?
5
Иран избира нов лидер до часове?
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Видео

Алберт Попов завърши 28-и в слалома от Световната купа в Кранска гора
Алберт Попов завърши 28-и в слалома от Световната купа в Кранска гора
Петко Петков в предаването "Зала на славата" Петко Петков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 04:52 мин.
Спомен за Георги Велинов Спомен за Георги Велинов
Чете се за: 00:57 мин.
Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България Карлос Насар: Има още какво да се свърши, за да се стабилизира вдигането на тежести в България
Чете се за: 03:07 мин.
Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България Георги Джоргов: Успехите в биатлона са напук на условията в България
Чете се за: 02:42 мин.
Христо Илиев: Виждам се в световния елит на леката атлетика и мечтая за участие на олимпийски игри Христо Илиев: Виждам се в световния елит на леката атлетика и мечтая за участие на олимпийски игри
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ