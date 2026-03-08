Дами на мотори отбелязаха 8 март с шествие в Бургас (ВИДЕО)

Десетки дами на мотори отбелязаха Международния ден на жената с мотошествие в Бургас. Събитието събра любителки на двете гуми от различни възрасти, обединени от страстта към свободата и усещането за независимост на пътя. Сборният пункт беше на Морска гара, откъдето колоната потегли към рибарското селище Ченгене скеле.

Жест към участничките направиха и мъже мотористи, които се включиха в инициативата, като подариха лалета на дамите по случай 8 март. Така празничното настроение беше допълнено не само от рева на моторите, но и от внимание и уважение към жените в колоната.

„От 20 г. съм на мотор. Усещането и адреналинът са на макс. Когато човек се качи на мотора, забравя за всички проблеми. Това е адреналин, който освобождава духа. Аз мисля, че жените винаги са се водили слабия пол, но вече достатъчно дълго време се доказва, че жената е почти наравно с мъжа“, сподели Ирина Едрева.

Организаторите подчертават, че инициативата няма състезателен характер и не цели демонстрация на умения. Основната идея е да се създаде общност от жени мотористи, в която водещи са взаимната подкрепа, уважението и споделеното преживяване на пътя.

„Моторът ми дава тази свобода, която никъде не може да се намери. Жените са по-добри на две гуми. Това е без съмнение. Ние си знаем, че сме по-добри във всичко и няма какво да се доказваме“, каза участничката Гюл Селем.

Инициативата е отворена както за опитни мотористки, така и за жени, които тепърва навлизат в света на моторите. Целта е да се създаде среда без конкуренция, в която всяка дама да се чувства уверена и приета.

„Под каските се крият силни жени, които не се страхуват да бъдат различни. И точно затова днес сме се събрали тук, за да покажем това, което най-много ни описва – газта, двигателите и женската енергия. Ние сме по-различни от мъжете – малко по-предпазливи сме, но се отдаваме на свободата“, заяви организаторът на събитието Дияна Чолакова.

Организаторите се надяват инициативата да се превърне в традиция и да постави началото на още съвместни карания и каузи, които да разширят женската мото общност в региона.