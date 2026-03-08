БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дами на мотори отбелязаха 8 март с шествие в Бургас (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Десетки дами на мотори отбелязаха Международния ден на жената с мотошествие в Бургас. Събитието събра любителки на двете гуми от различни възрасти, обединени от страстта към свободата и усещането за независимост на пътя. Сборният пункт беше на Морска гара, откъдето колоната потегли към рибарското селище Ченгене скеле.

Жест към участничките направиха и мъже мотористи, които се включиха в инициативата, като подариха лалета на дамите по случай 8 март. Така празничното настроение беше допълнено не само от рева на моторите, но и от внимание и уважение към жените в колоната.

„От 20 г. съм на мотор. Усещането и адреналинът са на макс. Когато човек се качи на мотора, забравя за всички проблеми. Това е адреналин, който освобождава духа. Аз мисля, че жените винаги са се водили слабия пол, но вече достатъчно дълго време се доказва, че жената е почти наравно с мъжа“, сподели Ирина Едрева.

Организаторите подчертават, че инициативата няма състезателен характер и не цели демонстрация на умения. Основната идея е да се създаде общност от жени мотористи, в която водещи са взаимната подкрепа, уважението и споделеното преживяване на пътя.

„Моторът ми дава тази свобода, която никъде не може да се намери. Жените са по-добри на две гуми. Това е без съмнение. Ние си знаем, че сме по-добри във всичко и няма какво да се доказваме“, каза участничката Гюл Селем.

Инициативата е отворена както за опитни мотористки, така и за жени, които тепърва навлизат в света на моторите. Целта е да се създаде среда без конкуренция, в която всяка дама да се чувства уверена и приета.

„Под каските се крият силни жени, които не се страхуват да бъдат различни. И точно затова днес сме се събрали тук, за да покажем това, което най-много ни описва – газта, двигателите и женската енергия. Ние сме по-различни от мъжете – малко по-предпазливи сме, но се отдаваме на свободата“, заяви организаторът на събитието Дияна Чолакова.

Организаторите се надяват инициативата да се превърне в традиция и да постави началото на още съвместни карания и каузи, които да разширят женската мото общност в региона.

#Бургас #мотори #8 март

Последвайте ни

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
3
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г....
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
5
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
6
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Регионални

По случай 8 март: Празник на две колела във Варна
По случай 8 март: Празник на две колела във Варна
Благотворителна кауза: Мъже и жени бягаха на токчета в Асеновград Благотворителна кауза: Мъже и жени бягаха на токчета в Асеновград
Чете се за: 01:22 мин.
Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе
Чете се за: 02:35 мин.
Детската болница в Бургас е готова за откриване, търсенето на специалисти продължава Детската болница в Бургас е готова за откриване, търсенето на специалисти продължава
Чете се за: 02:27 мин.
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за кратко затворено Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за кратко затворено
10261
Чете се за: 01:37 мин.
Екоминистерството нареди на местната власт да се почистят речните корита и деретата Екоминистерството нареди на местната власт да се почистят речните корита и деретата
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ