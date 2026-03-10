Проблемът с неприятните миризми във въздуха на Велико Търново обсъдиха служебният екоминистър и кметът на града

Служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов обсъди във Велико Търново проблема с разпространението на неприятни миризми в града с кмета Даниел Панов, съобщиха от екоминистерството.

Напрежение във Велико Търново, след като една от производствените линии на завода за дървесина заработи отново

Поводът са множеството сигнали от граждани за миризми в града и възможните действия, които могат да бъдат предприети за намаляване на въздействието върху околната среда от дейността на работещата инсталация на завода за дървесина „Кроношпан“.

Беше постигнато съгласие да бъдат предприети съвместни действия, чрез които да се ограничи разпространението на миризми, както и да се осигури по-добра публичност и да се повиши информираността на обществото относно въпросите, свързани с разпространението на миризми.

Служебният екоминистър пое ангажимент да се предприемат действия за възлагане на замервания на миризми, за да се установят потенциалните източници и възможността за тяхното ограничаване.

Кметът на Велико Търново изрично подчерта мнение за необходимост от намаляване на допустимите норми, при които работи инсталацията на „Кроношпан“.

В разговора беше обсъдена и готовността на общините за въвеждане на принципа „плащаш колкото изхвърляш“ и бяха споделени добри практики, въведени от Община Велико Търново.