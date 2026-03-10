БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж

Енергийният министър Трайчо Трайков е поканил в София турския си колега за разговори по договора "Боташ"

До края на седмицата ще станат ясни правителствените мерки за борба с повишените цени на горивата. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в Париж, където страната ни участва във форум за ядрената енергия. Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар ще гостува в София за дискусии по договора с турската държавна компания „Боташ“. Поканата е отправена от българския енергиен министър Трайчо Трайков към турския му колега, в рамките на форума в Париж.

Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж днес даде сигнал, че Европа отново се насочва към инвестиции в този сектор. Франция – домакин на форума и лидер в ядрената енергетика на континента – използва геополитическото напрежение и високите цени на горивата след войната в Иран, за да подчертае нуждата от по-голяма енергийна независимост на Европа.

На този фон служебният премиер Андрей Гюров, който представлява страната заедно с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, коментира готовността да се приложат мерки за справяне с повишаването на цените на горивата в България.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Има варианти, които се обсъждат. Както Словакия, така и Хърватия и Гърция вече са предложили такива мерки. Свиквам утре министрите, за да обсъдим мерките, които биха били подходящи за България, очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще предприеме. Обсъждаме всички варианти, така че да го направим по начин, по който най-уязвимите хора да бъдат защитени и в същото време това да бъде управляем през удължителния бюджет."

Служебният премиер се е срещнал още с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, с френския президент Макрон и министър-председателите на Гърция и Хърватия. Разговорите са включвали както темите за напредъка по работата върху законите по Плана за възстановяване, така и благодарност за разположените самолети F-16 по границата на Гърция с България, които са допълнителна гаранция за сигурност на страната ни.

Паралелно, в допълнителна среща по време на форума, министър Трайков е провел среща и с турския си колега, с когото са обсъдили конкретни стъпки за предоговаряне на параметрите по договора за получаване на достъп до турския газов капацитет.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Сега най-голямата тема за всички е договора с "Боташ". Разговаряхме с колегата, аз го поканих да дойде в София и той прие. Ние междувременно ще изготвим подборна наша позиция за това къде ние виждаме да бъде оптимизиран този договор, защото идеята сама по себе си е добра, а именно България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турските терминали. Така че ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме параметрите, затова се разбрахме да говорим в София".

По време на посещението служебният премиер се срещна още с представители на Организацията за икономическо сътудничество и развитие (ОИСР). Предстои и официална вечеря в Елисейския дворец.

Автор: Михаил Иванов, кореспондент на БНТ в Париж

Последвайте ни

