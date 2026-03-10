БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

Слънчево време с максимални температури между 8 и 18 градуса

Чете се за: 02:40 мин.
У нас
В следобедните часове ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 12° и 18°, в София - около 13°, на морския бряг – от 8° до 10°.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ на места, главно в Източна България, ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 2°, в София – около минус 1°, по Черноморието - между 1° и 4°.

Утре над западните и централните райони от страната ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източните райони видимостта ще се подобри, а ниската облачност ще намалее. През деня и там ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София - около 15°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През повечето дневни часове ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-8. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

До края на тази и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност и условия за краткотрайни сутрешни мъгли ще има и по поречието на Дунав, както и на отделни места в низините и котловините. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони - умерен. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 13° и 18°, към неделя-понеделник слабо ще се понижат. По-ниски ще останат през целия период в източните райони и по Черноморието - между 8° и 11°.

