Предимно слънчево време и леко понижение на температурите днес

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ на места по поречията и в низините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минимални температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 1°. Преди обяд на места по поречията и в низините все още ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, над западните райони с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони – до умерен. Максимални температури ще са между 12° и 17°, в София – около 13°.

В планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8° - 10°. Температурата на морската вода е 6° - 8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.