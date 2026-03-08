Слънчево и топло време и през новата седмица

На отделни места в низините и в котловините сутринта видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между минус 2° и 3°, в София – около 0°. Максималните ще са между 10° и 15°, в София – около 14°. Ще преобладава слънчево време. След обяд над югозападните и в планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

По Черноморието ще е предимно слънчево с увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 10°-11°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. На отделни места в Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

През повечето дни от новата седмица времето ще остане предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има в понеделник. Вятърът ще е слаб от изток, в сряда и четвъртък в много райони ще стихва. На места в низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо, а в източните райони - с ниска слоеста облачност. Най-ниски ще са температурите в понеделник: минималните - между минус 3° и 2°, а максималните - между 9° и 14°; през следващите дни ще се повишават.