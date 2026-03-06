Добри ще са условията за туризъм в планините през уикенда

През нощта по-значителна облачност ще има над западните райони, но до сутринта и там ще намалее и денят в почти цялата страна ще започне със слънчево време, на места – с мъгли.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 2° и 5°, по високите полета на Югозападна България - до минус 3°, в София – около 0°.

През деня ще бъде слънчево, след обяд над планинските и източните райони - с временни увеличения на облачността. Макисмалните температури ще бъдат от 11 до 19°, в София – около 15.

Ще духа слаб до умерен вятър с посока от изток-североизток.

По Черноморието ще е предимно слънчево, но ветровито, с най-ниските в страната максимални температури, стойности от 7° по северното, до 9° по южното крайбрежие.

Добри условия и за туризъм, и за ски в планините и в съботния ден. Ще е преобладава слънчево време, с повече облаци в следобедните часове.

Вятърът ще бъде умерен, от северозапад. Максималните температури по най-високите върхове ще са - от минус 2° на Мусала и Ботев, до плюс 1 на Черни връх.

И към времето в Европа. Продължават валежите от дъжд на Пиренейския полуостров, във Франция и на Британските острови.

Дъжд ще вали и в Дания, и в южната част от Швеция. В останалата, по-голяма част от континента, ще бъде слънчево.

Предимно слънчево ще е и на Балканския полуостров.

И у нас - и в неделя, и през първата половина от новата седмица, ще е слънчево, сутрин - в отделни райони в низините и котловините – с ниска облачност или мъгла.

В понеделник ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Минималните температури ще са около нулата, най-ниски в понеделник - между 7° и 12°, след това ще се повишат и на места ще надхвърлят 15°. По-ниски ще останат по Черноморието – до около 10°, където ще има ниска облачност или мъгли.