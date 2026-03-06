Асен Василев: Ако беше наше МВР, вътрешен министър щеше да е Бойко Рашков

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви в предаването "Панорама", че служебният вътрешен министър не е избор на неговата формация и подчерта, че кабинетът "Гюров" е формиран съгласно конституционната процедура.

"Бойко Василев, БНТ: Това правителство, което защитавате, ваше ли е, служебното?

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": Служебният кабинет е формиран от госпожа Йотова и господин Гюров, както е по Конституция.

- А не е ли това осъществяването на вашата мечта за "наше МВР", което да направи изборите, цитирам оня запис?

- Ако беше наше МВР, вътрешен министър щеше да е Бойко Рашков. Вътрешният министър, както казах, е избор на госпожа Йотова и господин Гюров.

- Ама, премиерът беше председател на парламентарната ви група.

- Да. След което напусна "Продължаваме промяната в момента, който стана вице-гуверньор на Българската народна банка, както изисква законът."

Василев коментира случващото се в Иран.

Асен Василев - председател на "Продължаваме промяната": "Няма как да управляваш без съгласието на управляваните. Независимо дали като един цар смяташ, че властта ти идва от Бога, или като един президент или министър-председател властта ти идва от волята на хората, можеш да управляваш само със съгласието на хората, които управляваш. Аз лично вярвам, че всички сме достатъчно големи, за да може всеки да получи информацията, и да я обработи, и да знае какво се случва. Специално за тази война има опити за насаждане на страх, но ние трябва да си дадем реална представа. Примерно една ракета балистична, изстреляна от Иран, за да стигне до България, тя трябва да мине или над Турция, или над Гърция. И там има разположени батареи на НАТО, които биха спрели тази ракета. Там е външната граница на НАТО, що се отнася Близкия изток. Това не беше така, примерно, във войната в Украйна. Там имаме Черно море, и ние сме външна граница и с двете воюващи страни. Така, че от тази гледна точка, в момента, войната е поне една държава по-далече, отколкото е войната в Украйна."

На въпрос защо служебното правителство е мълчало толкова дълго по темата за американските самолети на българско гражданско летище, Василев заяви, че решението е било взето от кабинета „Желязков“ в последния му ден.

"Това е решение взето от кабинета "Желязков", последния ден, доколкото аз разбрах."

Василев оправда мълчанието по темата така:

"Значи, за военния министър, той си е същия, но вие сте премиер, влизате на власт, първо трябва да назначите, между другото, абсолютно всички заместник-министри, защото, доколкото знам, бяха уволнени и правителството беше обезглавено. Трябва министрите да си влязат в кабинетите. Трябва вие да се ориентирате въобще какво се случва, защото господин Гюров е за първи път министър-председател. Истинският отговор трябва да дойде преди да се разположат самолетите там, в момента, в който се вземе решение , България даде разрешение, да кацнат едни самолети на едно летище. Между другото, друг е въпросът, защо са на гражданското, а не са на Безмер или Граф Игнатиево, където трябва да бъдат, според мен. Това нещо, кабинетът "Желязков", е трябвало да го обяви, преди да се случи. А не след като се е случило. След като се е случило, служебният кабинет имаше две изслушвания в парламента, и на военния министър, и на министър-председателя. И те подадоха тази информация."


