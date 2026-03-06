Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник

Операцията на Малена Замфирова се отлага за понеделник. Това обявиха за „По света и у нас“ от Българската федерация по ски.

16-годишната Замфирова трябваше да се подложи на хирургическа интервенция в болница в австрийския град Грац днес, но настъпили усложнения променят плановете на лекарския екип.

Припомняме, че талантливата сноубордистка пострада тежко в чешки зимен курорт, блъсната в гръб от скиор. Говорителката на местната полиция днес опроверга първоначалната информация, че туристът е бил пиян. Пред чешки сайт тя заявява, че кръвната му проба, взета в болницата, е отрицателна за алкохол.

Малена Замфирова е със счупена бедрена кост, счупване на таза и лопатката на рамото. Клиниката в Грац е сред най-добрите болнични заведения за лечение на подобни травми.



В Чехия се води разследване на инцидента, като все още няма повдигнати обвинения.