ИЗВЕСТИЯ

Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Чете се за: 04:45 мин.
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Сноубордистката е със счупена бедрена кост, счупване на таза и лопатката на рамото.

Малена Замфирова
Снимка: БГНЕС
Операцията на Малена Замфирова се отлага за понеделник. Това обявиха за „По света и у нас“ от Българската федерация по ски.

16-годишната Замфирова трябваше да се подложи на хирургическа интервенция в болница в австрийския град Грац днес, но настъпили усложнения променят плановете на лекарския екип.

Припомняме, че талантливата сноубордистка пострада тежко в чешки зимен курорт, блъсната в гръб от скиор. Говорителката на местната полиция днес опроверга първоначалната информация, че туристът е бил пиян. Пред чешки сайт тя заявява, че кръвната му проба, взета в болницата, е отрицателна за алкохол.

Малена Замфирова е със счупена бедрена кост, счупване на таза и лопатката на рамото. Клиниката в Грац е сред най-добрите болнични заведения за лечение на подобни травми.

В Чехия се води разследване на инцидента, като все още няма повдигнати обвинения.

#Малена Замфирова

