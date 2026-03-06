Влади Зографски с първи подиум за Световната купа по ски скок

Владимир Зографски с първи подиум за Световната купа по ски скок! Асът ни се качи на подиума в Лахти, след като словенецът Домен Превц, който направи най-силния опит в надпреварата, бе дисквалифициран заради с 1 сантиметър по-дълги ски от разрешеното.



Състезанието бе спечелено от Превц, който направи скок от 129 метра за 138,8 точки. Това трябваше да му осигури и предсрочно спечелване на Световната купа по ски скок, както и рекордна в историята седма поредна победа, но след премерване на екипировката се оказа, че неговите ски надвишават позволените размери и по тази причина той е дисквалифициран.



Така за победител бе обявен германецът Филип Раймунд. Олимпийският шампион на малка шанца направи опит от 122,5 метра, който му донесе 129,3 точки.



Втори се класира австриецът Даниел Чофених със 124,5 метра и 128,6 точки. Зографски също направи опит от 124,5 метра, но по-ниските му оценки за стил му донесоха сбор от 127,2 точки.



До момента най-доброто класиране на българина отново бе във Финландия. Той се класира четвърти в Рука в началото на този сезон - на 29 ноември. Сега обаче Зографски се качи на подиума - нещо, което бе не правил никога преди в старт от Световната купа при мъжете.



След Зографски останаха Грегор Дешванден от Швейцария, Анти Аалто от Финландия и Рьою Кобаяши от Япония.



Състезанието в Лахти се проведе без квалификация и само в един опит, а участие в него взеха 67 състезалите. В събота във финландския град ще има още един индивидуален старт, а в неделя предстои и отборна надпревара.