Димитър Янакиев отпадна на старта на турнир по бадминтон в Португалия

Димитър Янакиев отпадна още на старта на основната схема при мъжете на международния турнир по бадминтон в Калдас да Райна, Португалия.

Българинът отстъпи пред поставения под номер 2 Джуо-Фу Ляо (Тайван) с 15:21, 16:21 за 41 минути игра.

След поражението на Янакиев българското участие в турнира продължава единствено при мъжките двойки. Евгени Панев и Цветомир Стоянов преминаха успешно квалификациите след две победи и ще започнат директно от втория кръг на основната схема. Съперниците им предстои да бъдат определени.

Общо шестима български състезатели участваха в 61-ото издание на надпреварата в Калдас да Райна, но останалите не успяха да преодолеят квалификационната фаза.





