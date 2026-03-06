Теодор Митев се класира за полуфиналите на турнир по бадминтон за юноши в Хавана

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българинът си гарантира медал след убедителна победа над представител на домакините

Теодор Митев се класира за полуфиналите на международния турнир по бадминтон за юноши до 19 години в Хавана, Куба и си осигури минимум бронзово отличие в надпреварата.

Българският състезател постигна категорична победа над представителя на домакините Роберто Карлос Перес Ланес с 21:5, 21:5, като приключи срещата без затруднения и записа втори пореден успех в турнира.

В спор за място на финала Митев ще се изправи срещу друг представител на Куба – Карлос Алехандро Вега Хамилтън.

