Теодор Митев се класира за полуфиналите на турнир по бадминтон за юноши в Хавана

Теодор Митев се класира за полуфиналите на международния турнир по бадминтон за юноши до 19 години в Хавана, Куба и си осигури минимум бронзово отличие в надпреварата.

Българският състезател постигна категорична победа над представителя на домакините Роберто Карлос Перес Ланес с 21:5, 21:5, като приключи срещата без затруднения и записа втори пореден успех в турнира.

В спор за място на финала Митев ще се изправи срещу друг представител на Куба – Карлос Алехандро Вега Хамилтън.