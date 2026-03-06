Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Предоставената подкрепа е по искане на българската държава
Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е поискал от Гърция да предостави средства и персонал за защитата на България, съобщи гръцкият министър на отбраната.
Никос Дендиас е посочил, че ракетна батарея "Пейтриът" ще бъде прехвърлена съвсем скоро в подходящ район в северната част на гръцката територия за противобалистично покритие на голяма част от територията на България. Според същото съобщение два изтребителя F-16 се преместват на летище в Северна Гърция, с изключителната мисия да осигуряват допълнително покритие на България. По покана на Атанас Запрянов следващата седмица Никос Дендиас ще посети София.
От страна на българското министерство на отбраната потвърдиха информацията и обявиха, че това е необходимо заради обявеното от НАТО повишаване на готовността на противовъздушната отбрана на Югоизточния фланг. Двама гръцки офицери от Военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.
Велизар Шаламанов - заместник-министър на външните работи: "Става въпрос за усилване на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Това е решение от страна на НАТО, включително и по отношение на българското искане. Решенията се взимат с консенсус в рамките на НАТО и всичко зависи от възможностите на отделните страни. Гърция е проявила инициатива да засили противовъздушното и противоракетна отбрана на Северна Гърция, което покрива част от България. Но така или иначе в рамките на НАТО всички страни са с еднакво ниво на защита, а средствата, с които разполага, гарантират нашата защита - която ще бъде развивана в зависимост от ситуацията."