Вътрешният министър към шефовете в МВР: Бъдете смели като тигри

На национално съвещание на МВР служебният вътрешен министър Емил Дечев възложи на областните дирекции да сведат до минимум търговията с гласове на предстоящите избори.

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи : "Искам от вас да бъдете смели като тигри, да бъдете решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот. Ако действате смело, решително, безкомпромисно, но в рамките на закона, аз винаги ще ви защитя, винаги ще ви помогна."

И допълни.

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Ако някой ви каже, че министърът или някой от зам.-министрите или министър-председателят е наредил да си затворите очите във връзка със сигнал за купуване на гласове, за извършване на някакво друго изборно нарушение, да знаете, че ви лъжат, това не е вярно."

Ваня Стефанова - зам.-главен прокурор: "За прокуратурата на Република България взаимодействието и координацията с МВР винаги е била от особено съществено значение, резултатите при противодействие на престъпленията против изборните права винаги са големи и достатъчно ефективни, когато има такова взаимодействие, когато има своевременен обмен на информация. Тук е важна именно превантивната дейност, пресичането на корпоративния, на платения вот, недопускането на изборен туризъм, всеки един сигнал трябва да бъде разглеждан с нужната сериозност, а при наличието на достатъчно данни за образувано престъпление - да бъде образувано наказателно производство."