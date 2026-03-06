БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Чете се за: 04:45 мин.
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вътрешният министър към шефовете в МВР: Бъдете смели като тигри

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Вътрешният министър към шефовете в МВР: Бъдете смели като тигри
Снимка: БТА
Слушай новината

На национално съвещание на МВР служебният вътрешен министър Емил Дечев възложи на областните дирекции да сведат до минимум търговията с гласове на предстоящите избори.

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Искам от вас да бъдете смели като тигри, да бъдете решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот. Ако действате смело, решително, безкомпромисно, но в рамките на закона, аз винаги ще ви защитя, винаги ще ви помогна."

И допълни.

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Ако някой ви каже, че министърът или някой от зам.-министрите или министър-председателят е наредил да си затворите очите във връзка със сигнал за купуване на гласове, за извършване на някакво друго изборно нарушение, да знаете, че ви лъжат, това не е вярно."

Ваня Стефанова - зам.-главен прокурор: "За прокуратурата на Република България взаимодействието и координацията с МВР винаги е била от особено съществено значение, резултатите при противодействие на престъпленията против изборните права винаги са големи и достатъчно ефективни, когато има такова взаимодействие, когато има своевременен обмен на информация. Тук е важна именно превантивната дейност, пресичането на корпоративния, на платения вот, недопускането на изборен туризъм, всеки един сигнал трябва да бъде разглеждан с нужната сериозност, а при наличието на достатъчно данни за образувано престъпление - да бъде образувано наказателно производство."

#смели като тигри #вътрешният министър #Емил Дечев #купуване на гласове #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
2
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
4
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата...
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
5
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
6
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Сигурност и правосъдие

След сигнал от българския европрокурор: Министърът на правосъдието предприема институционални действия
След сигнал от българския европрокурор: Министърът на правосъдието предприема институционални действия
Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Чете се за: 05:55 мин.
Национално съвещание на МВР за предстоящите избори през април Национално съвещание на МВР за предстоящите избори през април
Чете се за: 00:52 мин.
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран" Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
8366
Чете се за: 05:27 мин.
Главен комисар Емил Пармаков поема ръководството на ГД "Национална полиция" Главен комисар Емил Пармаков поема ръководството на ГД "Национална полиция"
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в...
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16 Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Вътрешният министър към шефовете в МВР: Бъдете смели като тигри
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
След сигнал от българския европрокурор: Министърът на правосъдието...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ