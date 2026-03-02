БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази

Все по-малко са хората, които искат да станат приемни родители, отчитат от Асоциацията за приемна грижа

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Две здрави бебета близначета от месеци се отглеждат в Националната кардиологична болница в столицата. Майката не може да се грижи за тях, а държавата не успява да ги настани в приемни семейства или център от семеен тип. Така децата скоро ще проходят, а все още не са напускали болничната стая.

Оказва се, че това не е единичен случай - когато социалните служби не успяват да намерят кой да се грижи за изоставени деца под тригодишна възраст, те престояват дълги периоди в болнични заведения.

"Ама ти си като зайче с тия зъбки отпред, бе, айдеее, сега ще се разреве, не мога само да те нося."

Те са на девет месеца и познават само болничните коридори. За тях се грижат лекарите, сестрите и санитарите на смяна в педиатрията на Кардиологичната болница.

д-р Силвия Михалкова, началник на отделение по педиатрия в Националната кардиологична болница: "Те са весели, те са емоционални, ако ги гушнем, ще видите колко са жизнерадостни, те са много обгрижвани.

- Навън излизали ли са?

- Не. Това е нашият апел да се намери място под слънцето в България за тези деца, за да не израснат в болнично заведение."

Болницата многократно е търсила съдействие от Агенцията за социално подпомагане.

д-р Силвия Михалкова, началник на отделение по педиатрия в Националната кардиологична болница: "Казаха, че са писали писма във всички домове, но за момента нямат отговор."

Момченцата са родени недоносени и в първите месеци са имали нужда от лечение. От доста време според лекарите те са здрави и имат нужда единствено от дом.

Все по-малко са хората обаче, които искат да станат приемни родители - в столицата има едва 30 семейства, а според Александър Миланов от Асоциацията за приемна грижа - има нужда от поне 300. Проблемите в системата според него са много - и не се прави достатъчно, за да се излезе от порочния кръг, дори напротив.

Александър Миланов, Национална асоциация за приемна грижа: "Хората в системата за закрила на детето много се страхуват от медицинските проблеми на децата, предават тази тревожност на приемните родители. Част от децата не отиват в приемни семейства, защото няма кола, няма хартия за принтера, няма свободен социален работник, няма желаещи за социални работници, те са демотивиран и ниско платени. Обществото заклейми малко приемните родители - смята ги за хора, които гледат деца срещу пари без да си дават сметка, че тези деца няма кой друг да ги гледа."

Колко са бебетата и децата до тригодишна възраст, които се отглеждат в болница, вместо от приемни родители - не получихме отговор нито от Здравното министерство, нито от Агенцията за социално подпомагане. Социалните работници ни увериха обаче, че случаят с двете бебета ще бъде разрешен до дни.

#изоставени бебета

Последвайте ни

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Общество

Сдружение "Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес" връчи наградите "Златна мартеница"
Сдружение "Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес" връчи наградите "Златна мартеница"
Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно
Чете се за: 02:57 мин.
Пенсиите и инфлацията – губим или печелим от УПФ? Пенсиите и инфлацията – губим или печелим от УПФ?
Чете се за: 01:17 мин.
Пенсиите ще бъдат изплащани от 9 март, съобщиха от НОИ Пенсиите ще бъдат изплащани от 9 март, съобщиха от НОИ
Чете се за: 01:22 мин.
Как ще се промени Иран след атаката на САЩ? Как ще се промени Иран след атаката на САЩ?
Чете се за: 04:00 мин.
Българите са обединени от традициите, историята и езика, сочи проучване на "Тренд" Българите са обединени от традициите, историята и езика, сочи проучване на "Тренд"
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ