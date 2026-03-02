Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом

Две здрави бебета близначета от месеци се отглеждат в Националната кардиологична болница в столицата. Майката не може да се грижи за тях, а държавата не успява да ги настани в приемни семейства или център от семеен тип. Така децата скоро ще проходят, а все още не са напускали болничната стая.

Оказва се, че това не е единичен случай - когато социалните служби не успяват да намерят кой да се грижи за изоставени деца под тригодишна възраст, те престояват дълги периоди в болнични заведения.

"Ама ти си като зайче с тия зъбки отпред, бе, айдеее, сега ще се разреве, не мога само да те нося."

Те са на девет месеца и познават само болничните коридори. За тях се грижат лекарите, сестрите и санитарите на смяна в педиатрията на Кардиологичната болница.

д-р Силвия Михалкова, началник на отделение по педиатрия в Националната кардиологична болница: "Те са весели, те са емоционални, ако ги гушнем, ще видите колко са жизнерадостни, те са много обгрижвани. - Навън излизали ли са? - Не. Това е нашият апел да се намери място под слънцето в България за тези деца, за да не израснат в болнично заведение."

Болницата многократно е търсила съдействие от Агенцията за социално подпомагане.

д-р Силвия Михалкова, началник на отделение по педиатрия в Националната кардиологична болница: "Казаха, че са писали писма във всички домове, но за момента нямат отговор."

Момченцата са родени недоносени и в първите месеци са имали нужда от лечение. От доста време според лекарите те са здрави и имат нужда единствено от дом.

Все по-малко са хората обаче, които искат да станат приемни родители - в столицата има едва 30 семейства, а според Александър Миланов от Асоциацията за приемна грижа - има нужда от поне 300. Проблемите в системата според него са много - и не се прави достатъчно, за да се излезе от порочния кръг, дори напротив.

Александър Миланов, Национална асоциация за приемна грижа: "Хората в системата за закрила на детето много се страхуват от медицинските проблеми на децата, предават тази тревожност на приемните родители. Част от децата не отиват в приемни семейства, защото няма кола, няма хартия за принтера, няма свободен социален работник, няма желаещи за социални работници, те са демотивиран и ниско платени. Обществото заклейми малко приемните родители - смята ги за хора, които гледат деца срещу пари без да си дават сметка, че тези деца няма кой друг да ги гледа."

Колко са бебетата и децата до тригодишна възраст, които се отглеждат в болница, вместо от приемни родители - не получихме отговор нито от Здравното министерство, нито от Агенцията за социално подпомагане. Социалните работници ни увериха обаче, че случаят с двете бебета ще бъде разрешен до дни.