ИЗВЕСТИЯ

След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на България във връзка с конфликта в Близкия изток

от Елена Николова
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова се срещна с военния министър, началника на отбраната и с ръководителите на службите за рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток. Основният извод е, че засега няма преки рискове за сигурността на България. Акцент в разговора e била евакуацията на български граждани от страните, засегнати от конфликта.

По повод критиките на политическите партии Йотова определи като пропуск, че на Съвета по сигурността - не са били поканени дори представители на ресорните парламентарни комисии.

Заради конфликта в Близкия изток Йотова е разговаряла и със службите за сигурност, както и с министъра на отбраната.

Илияна Йотова, президент на Република България: "След целия обобщен доклад мога да кажа, че няма опасност пред националната сигурност на България, следим обстановката под лупа."

На този етап няма нужда от свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, смята президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Той не може да бъде викан всеки път. Той ще бъде свикан тогава когато има необходимост от политическа позиция на страната , за да бъде консенсусно решен от всички участници/Консултативният съвет , ако се свика ще бъде след няколко дни , ако действително видим, че ситуацията с прибирането на нашите граждани ще бъде много затруднена и зависи от ескалацията на конфликта."

Йотова приема като пропуск от страна на премиера отсъствието дори на представители на ресорните парламентарни комисии на заседанието на Съвета по сигурността при премиера.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Смятам, че беше пропуск от страна на Министерския съвет - можеше да поканят председателя на комисията по отбрана в Народното събрание, по външна политика, в една деликатна и тревожна ситуация. Колкото повече институции участват, толкова по-добре."

Държавният глава коментира и атаката с дронове срещу британската база на Кипър:

Илияна Йотова, президент на Република България: "Мисля, че и Кипър, както и всяка друга държава, е защитена. Ние сме държави - членове на ЕС, защитени сме от отбранителната система на НАТО. Не вярвам и не допускам да провокира страна член на НАТО."

Според Йотова най-големият проблем и основен приоритет е евакуацията на българските граждани от региона на Близкия изток.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Най-големият проблем е прибирането на българските граждани от всички тези страни. Но това, за съжаление, не може да се случи преди да се отвори въздушното пространство над тези страни."

Президентът намекна и за създаването на координационен механизъм на МС, който да обобщава информация за ситуацията.

