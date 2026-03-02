И АПС се регистрира в ЦИК за изборите на 19 април

С 4400 подписа и Алианс за права и свободи внесоха документи в ЦИК.
Заявиха, че влизат в изборната надпревара с амбицията за честни избори. Основният им приоритет е да се възстанови реда в държавата.
Хайри Садъков, председател на ПГ на АПС: "Коалицията АПС е факт, с амбиции да направим всичко необходимо, за да произведе България едни честни и прозрачни избори, които всички очакват и желаят и да вземем участие в следващия период след изборите за възстановяването на демокрацията, на държавните институции, за стъпването на крака на държавата в нейната истинска същност."