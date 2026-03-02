БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
УДАРЪТ СРЕЩУ ИРАН

Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до Близкия изток

от БНТ
Заради затварянето на въздушното пространство над Израел редица авиопревозвачи отмениха полети до ключови дестинации в региона

Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до Близкия изток
Снимка: илюстративна
Ескалацията на напрежението между Израел, САЩ и Иран доведе до сериозни смущения във въздушния трафик в района на Близкия изток и масови промени в полетните разписания. Заради затварянето на въздушното пространство над Израел редица авиокомпании отмениха полети до ключови дестинации в региона, поставяйки безопасността на пътниците като основен приоритет.

Във връзка с последната ескалация на ситуацията със сигурността в Иран, авиокомпания “Wizz Air” преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман. Мярката влиза в сила незабавно и ще продължи до 7 март включително.

Поради продължаващата ситуация със сигурността в региона, полетите от и до Саудитска Арабия са преустановени до 7 март включително, информират от компанията. Авиокомпанията следи отблизо развитието на събитията и поддържа постоянен контакт с местните и международните власти, агенциите за авиационна безопасност, органите за сигурност и съответните правителствени институции. Оперативните решения ще бъдат подлагани на постоянен анализ, като полетното разписание може да бъде допълнително коригирано в зависимост от развитието на ситуацията.

Безопасността и сигурността на пътниците, екипажа и флотилията остава най-висок приоритет за Wizz Air.

Поради извънредната ситуация в Близкия Изток и получено официално съобщение от летищните власти в Израел, всички полети на авиокомпания “България Еър” до/от Тел Авив са анулирани до 2 март 2026 г. включително.

Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран и последвалото затваряне на въздушното пространство над Израел за граждански полети. Всички пътници от полети FB571/2 и FB573/4 от и до Тел Авив, планирани за изпълнение до 2 март включително, ще бъдат уведомени своевременно.

Настоящата ситуация с въздушния транспорт в Близкия изток е пряк резултат от ескалацията на напрежението в региона.

