САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Десетки българи в Дубай очакват възобновяване на полетите до България

Чете се за: 01:17 мин.
По света
десетки българи дубай очакват възобновяване полетите българия
Десетки българи в Дубай очакват възобновяване на полетите до България. Сред тях е Любомира Коджабашева, която е на екскурзия. Утре е трябвало да се върне се прибере обратно у нас, но в момента е блокирана в хотел в Дубай.

Любомира Коджабашева, българска туристка в Дубай: "Очакваме, дай Боже, да се отворят коридорите и да може да бъдем траснпортирани към летището и да се приберем в България. Аз съм малко притеснена, защото съм с малко дете на 2 години и 7 месеца, което не знае какво се случва. Мога да кажа, че за момента няма някаква особена паника. Тук нещата са доста организирани и се надявам така и да останат. Бяхме навън да си купуваме храна и чухме нещо. В първия момент помислихме, че е някакъв такъв шум, но когато се прибрахме в хотелската част - видяхме на палмата има дрон, дори хората, които са били на плажа, започват да бягат. Има 4 ранени човека."

#удари срещу Иран #туристи #Близък изток #Дубай

