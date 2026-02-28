Десетки българи в Дубай очакват възобновяване на полетите до България. Сред тях е Любомира Коджабашева, която е на екскурзия. Утре е трябвало да се върне се прибере обратно у нас, но в момента е блокирана в хотел в Дубай.

Любомира Коджабашева, българска туристка в Дубай: "Очакваме, дай Боже, да се отворят коридорите и да може да бъдем траснпортирани към летището и да се приберем в България. Аз съм малко притеснена, защото съм с малко дете на 2 години и 7 месеца, което не знае какво се случва. Мога да кажа, че за момента няма някаква особена паника. Тук нещата са доста организирани и се надявам така и да останат. Бяхме навън да си купуваме храна и чухме нещо. В първия момент помислихме, че е някакъв такъв шум, но когато се прибрахме в хотелската част - видяхме на палмата има дрон, дори хората, които са били на плажа, започват да бягат. Има 4 ранени човека."