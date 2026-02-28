БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Проф. Владимир Чуков: Основният въпрос е ще оцелее ли режимът на аятолах Хаменей

Чете се за: 03:30 мин.
По света
Основният въпрос е ще оцелее ли режимът на аятолах Хаменей. Това заяви в студиото на "По света и у нас" арабистът проф. Владимир Чуков по повод американско-израелските удари срещу Иран.

"Това, което се очакваше от седмици, може би от месеци, се случи. След пореден неуспешен тур на преговорите между двете страни – между САЩ и Иран – очевидно се видя, че доникъде няма да се стигне, така както беше и миналата година в началото. Тогава имахме 12-дневната война. Очевидно е, че сега нещата са ескалирали и радикализирали се. Както вече беше споменато и във вашия репортаж, и в много анализи, в момента става въпрос за съдбата на режима – дали ще оцелее, или няма. Съответно чухме позициите на Нетаняху, видяхме позициите на Тръмп. В същото време Абас Арагчи, който преговаря от иранска страна, категорично заяви, че това няма да се случи."

Арабистът не се ангажира с прогноза колко ще продължи конфликтът.

"Трудно е да се каже докъде ще продължат нещата. Първата фаза, както вече беше споменато от израелска страна, която е водещата, между впрочем, е четири дни. Видяхме операция – своеобразен хибрид между това, което наблюдавахме през 12-дневната война, и ударите срещу Хизбула. Тоест масирана атака срещу позиции на иранските въоръжени сили. Интересен детайл – счита се, че израелските ВВС са извършили безпрецедентна акция. Само за един ден общият тонаж на ракетите, изсипани върху Иран, е по-голям от този през цялата 12-дневна война. Видяхме и нещо, което наблюдавахме срещу Хизбула – ликвидирането на първоешалонните лидери. Тук веднага искам да спомена, че сред тези лидери е и Али Хаменей, който всъщност е символът и водачът на режима. Докато влизах в студиото, все още очаквахме официалното обръщение на Али Хаменей. То беше анонсирано по иранската държавна телевизия, но не се състоя. Спори се дали той е жив или не."

Проф. Чуков подчерта, че основният въпрос дали режимът в Иран ще оцелее

"Ще оцелее ли режимът? Дали ще успеят да удържат положението? Цялата тази иранска машина – въоръжени сили, паздарани, басиджи, разузнаване – виждаме, че ударите са безпрецедентни. Едва тогава бихме могли да разсъждаваме какво ще се случи и дали след Ислямската република ще има някакъв тип политическа система, която да бъде в полза или в удобство на САЩ, които са основният мотор на тази операция."

Вижте целия разговор във видеото

