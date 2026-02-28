БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Рокадите в МВР: Вътрешният министър посочи като приоритет честността на вота

Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След като смени директорите на пет областни дирекции на МВР, служебният вътрешен министър каза, че ще има още промени през следващите дни. Емил Дечев подчерта, че ако служителите на министерството чуят, че той или някой от ръководството на министерството е разпоредил - да не се разследва определен случай или да не се работи оперативно по определен сигнал - да знаят, че това не е вярно.

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Основната задача на това правителство е да се проведат честни, прозрачни и законосъобразни избори и да не допуснем второ касиране на изборите след това, което се случи на предните парламентарни избори, когато с Решение №1 от 15 март 2025 г. Конституционния съд касира частично изборите, поради многобройни изборни нарушения. Не искаме работата на МВР, докато аз го ръководя, да се свърже с второ такова събитие, с втори такива избори и второ такова решение на Конституционния съд."

