Емил Дечев: На този етап няма информация за опасност за България

На този етап няма информация за конкретна опасност за България, но държавата предприема превантивни действия. Това коментира министърът на вътрешните работи Емил Дечев.

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Взели сме необходимите мерки за сигурност, сега в 13 часа премиерът свиква заседание на Съвета за сигурност към МС, където ще се обсъдят и дали има нужда за взимане и на други допълнителни мерки, това е което мога да ви кажа на този етап... На този етап ние нямаме информация за някаква опасност, така че това е което знаем до момента - конкретно за българия няма информация за опасност."