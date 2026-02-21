Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Подводни кадри от водолазите на военноморските сили показват огледа на потъналия източно от Маслен нос риболовен кораб.

През нощта допълнителна водолазна група и дистанционно управляем подводен апарат от Варна бяха предислоцирани във Военноморска база „Бургас“.

С цел изпреварване на очакваното влошаване на времето, рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб. Поради настъпилите неблагоприятни хидрометеорологични условия в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена.

Продължаването на действията ще бъде възможно след подобряване на хидрометеорологичните условия в района, което според прогнозата се очаква след понеделник.

