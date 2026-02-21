Йоханес Клаебо пренаписа историята с 11-ти златен олимпийски медал

Йоханес Клаебо отново вписа името си в историята на Зимните олимпийски игри, след като триумфира за шести път в Милано/Кортина и завърши надпреварата с пълен комплект от златни медали.

Норвежецът спечели и последната дисциплина в програмата на ски бягането – 50 км класически стил, добавяйки още едно отличие към безупречната си серия от победи в Италия. Преди това той вече бе оглавил класирането и в останалите пет старта, в които взе участие.

На 29 години Клаебо вече има общо 11 олимпийски титли в кариерата си и продължава да затвърждава статута си на най-успешния състезател в историята на зимните олимпийски игри.

Клаебо пробяга дистанцията за 2:06:44 часа, като остави на 17.5 секунди зад себе си сънародника си Мартин Ниенгет. Двамата се движеха рамо до рамо буквално до последните 500 метра, в които Клаебо демонстрира убийствено темпо и просто не остави шанс на опонента си. Бронзовият медал също е за представител на Норвегия - Емил Иверсен, който се движеше със сънародниците си почти през цялото време, преди да изостане чувствително в последните 10-ина километра.

Иверсен записа време с 30 секунди зад Клаебо, но и повече от 2 минути преди четвъртия в класирането Тео Шели от Франция, показвайки нагледно колко огромна е разликата от триото норвежци с всички останали в дисциплината.

Българският представител в дисциплината Даниел Пешков финишира на 42-ро място в дистанцията, с изоставане от 26:15 минути от новия олимпийски шампион.



Само 43-а от стартиралите 62-а успяха да завършат трасето.



