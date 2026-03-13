Весела Лечева: Българският олимпийски комитет няма бюджет за 2026 година

Българският олимпийски комитет все още няма приет бюджет за 2026 година заради продължаващата институционална криза. Това заяви специално за БНТ избраната за председател на БОК Весела Лечева.

По думите ѝ, вече през март организацията продължава да функционира без утвърдени финансови средства и без яснота за бъдещето.

"Ето сега, март месец, а ние нямаме бюджет. Българският олимпийски комитет няма приет бюджет. В същото време госпожа Костадинова не е подала бюджет. Как работи една спортна организация като Българския олимпийски комитет с толкова дълга история без бюджет и без предвидени средства“, коментира Лечева.

Тя подчерта, че липсата на финансов план създава сериозни затруднения за нормалната работа на структурата.

"Нямаме служители. Няма тези служители, които трябва да получат своите заплати. Няма никаква перспектива“, добави избраната за председател на БОК.

