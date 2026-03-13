Овце бедстват в пропаст: "България в 60 минути" организира акция за спасяването им

Предаването "България в 60 минути" съдейства за спасяването на няколко овце, паднали в близо 400-метрова пропаст край кърджалийското село Широко поле! От 20 дни животните и техният стопанин търсят помощ, а с помощта на БНТ от спасителния център "Зелени Балкани" се съгласиха да се включат в акцията.

Стадото на Хълми Хайрула пасяло на върха до селото, когато кучето на преминаващ турист подгонило животните.

Хълми Хайрула: „ И те се спускат между скалите, отиват там, където не трябва, на стръмни скали."

Част от подплашените овце паднали в дълбока над 400 метра пропаст. Три от тях загинали на място, но други две успели да се закрепят на стръмна площадка. От 3 седмици са там без храна и вода. Едната от овцете дори родила. Другата също е бременна. На призива за помощ се отзовал екип на Спасителния център за животни в Стара Загора.

Д-р Руско Петров - Тракийски университет Стара Загора: "В добра кондиция са животните, въпреки техния престой – над двайсет дни. Това е цяло чудо, че са изкарали немалка част в тези сурови зимни условия."

Собственикът им е безпомощен.

ХълмиХайрула: "Как няма да ти е тъжно. Живи животни, все пак, там да са. Обаче като няма шанс."

Спасяването на животните ще е изключително трудно.

Д-р Руско Петров: „Много малък е шансът тези животни да бъдат спасени, но въпреки това ще опитаме. Тъй като всяко едно живо същество трябва да има шанс да се върне там, откъдето е дошло."

Сега всички надежди са свързани със спасителната акция, подготовката, за която вече тече.