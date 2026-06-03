БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво...
Чете се за: 04:00 мин.
Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на...
Чете се за: 00:57 мин.
ЕК предлага откриването на процедура при прекомерен...
Чете се за: 02:27 мин.
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:45 мин.
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...
Чете се за: 03:40 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%
Чете се за: 05:57 мин.
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид...
Чете се за: 04:05 мин.
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нобеловият лауреат за икономика за 2025 г.: Брюксел трябва да ви даде възможност да инвестирате в иновации и образование

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нобеловият лауреат за икономика от 2025 година, който е специален гост на форума за Зелен преход в София, коментира за БНТ ситуацията с процедурата при прекомерен дефицит за България. С Филип Агийон разговаря Милен Атанасов.

Филип Агийон, икономист, Нобелов лауреат: "Има текущи разходи, пенсии, но има и разходи за инвестиции. Например ако инвестирате в образование, в изследвания, в иновации, това не може да се възприема еднакво с пенсионната система и с текущите разходи. И трябва да се обясни на Брюксел, че на двете не може да се гледа еднакво. Брюксел трябва да ви даде възможност да инвестирате в иновации, в изследвания и в образование, защото това ще ви позволи в дългосрочен план да решите проблемите с увеличаването на дълга."

#инвестции #нобелов лауреат #Икономика #образование #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
1
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол...
Проливни валежи след полунощ и утре
2
Проливни валежи след полунощ и утре
„Баба Алино“ в документи
3
„Баба Алино“ в документи
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите
4
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при...
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да изградят участъците, за които са взели аванс
5
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да...
Близки и приятели се прощават с Любен Дилов-син на 5 юни
6
Близки и приятели се прощават с Любен Дилов-син на 5 юни

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Общество

В "Красно село" излязоха на протест срещу застрояване на зелени площи в района
В "Красно село" излязоха на протест срещу застрояване на зелени площи в района
Арестуваха нелегални мигранти край Приморско Арестуваха нелегални мигранти край Приморско
Чете се за: 01:07 мин.
В Созопол започна международният франкофонски фестивал "Солей" В Созопол започна международният франкофонски фестивал "Солей"
Чете се за: 00:52 мин.
Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия" Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия"
Чете се за: 00:15 мин.
Дъждовете в София поставиха проблема с непочистени от месеци шахти в район "Подуяне" Дъждовете в София поставиха проблема с непочистени от месеци шахти в район "Подуяне"
Чете се за: 02:35 мин.
Опасна нова мода: Обещават бързо отслабване с инжекционни пептиди Опасна нова мода: Обещават бързо отслабване с инжекционни пептиди
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино" Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия" Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Арестуваха нелегални мигранти край Приморско Арестуваха нелегални мигранти край Приморско
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
По-висок дефицит, повече реформи – какви са препоръките на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
ВКС реши: Една от майките е допринесла за размяната на бебетата в...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Нови валежи и гръмотевични бури през следващите дни
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ