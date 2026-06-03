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Дъждовете в София поставиха проблема с непочистени от месеци шахти в район "Подуяне"

Алекс Христов от Алекс Христов
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След като от половин година в районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" няма подписан договор за сметопочистване на дневен план излезе нов проблем. След обилните дъждове в столицата от последните дни, кметът на район "Подуяне" сигнализира за наводнени улици и непочистени шахти от 6 месеца насам. Лошото време в София изкорени и няколко дървета и доведе до материални щети.

Наводнени улици, тротоари под вода и търсене на маршрути за преминаване.

Повече от половин година след обилни дъждове, улиците в район "Подуяне" изглеждат ето по този начин. Огромно количество вода, която не може да се оттече, заради запушени шахти.

"-Колко често виждате тази гледа?

За съжаление твърде често

-Трудно ли е преминаването?

Изключително е трудно."

Зорица Цветкова:

"-Вие как преминавате?

Търсим друг път, оттук минавам, заобикалям."

В момента Столичната община извършва само събиране и транспортиране на битовия отпадък в засегнатите райони, заради липса на договори.

Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне": "Нито една шахта на практика не е почиствана от 1 декември 2025 година. Във всеки квартал поне по 10 улици са засегнати пряко."

Стойчо Стойчев, началник Отдел "Контрол на общинска инфраструктура", Столичен инспекторат: "Почистване на шахти тази година е имало в район "Подуяне" на моста "Чавдар" преди около месец."

От началото на годината са почистени около 3700 дъждоприемни шахти, посочиха още от Инспектората.

Освен сигналите за шахти, в пожарната служба в София са постъпили и 19 сигнала за паднали дървета. Един от по-сериозните случаи е паднало дърво от двора на 38-о училище върху два автомобила.

ландшафтен архитект Димитър Петров, главен експерт Дирекция „Зелена система“ към СО: "Виждам, че дървото е пречупено точно в основата, тоест потенциално говорим за кореново гниене в основата."

При инцидента няма пострадали хора, а само материални щети.

#район "Подуяне" #проблем #столичен инспекторат #кмет #шахти #почистване

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