Дъждовете в София поставиха проблема с непочистени от месеци шахти в район "Подуяне"

След като от половин година в районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" няма подписан договор за сметопочистване на дневен план излезе нов проблем. След обилните дъждове в столицата от последните дни, кметът на район "Подуяне" сигнализира за наводнени улици и непочистени шахти от 6 месеца насам. Лошото време в София изкорени и няколко дървета и доведе до материални щети.

Наводнени улици, тротоари под вода и търсене на маршрути за преминаване.

Повече от половин година след обилни дъждове, улиците в район "Подуяне" изглеждат ето по този начин. Огромно количество вода, която не може да се оттече, заради запушени шахти.

"-Колко често виждате тази гледа? За съжаление твърде често -Трудно ли е преминаването? Изключително е трудно." Зорица Цветкова: "-Вие как преминавате? Търсим друг път, оттук минавам, заобикалям."

В момента Столичната община извършва само събиране и транспортиране на битовия отпадък в засегнатите райони, заради липса на договори.

Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне": "Нито една шахта на практика не е почиствана от 1 декември 2025 година. Във всеки квартал поне по 10 улици са засегнати пряко." Стойчо Стойчев, началник Отдел "Контрол на общинска инфраструктура", Столичен инспекторат: "Почистване на шахти тази година е имало в район "Подуяне" на моста "Чавдар" преди около месец."

От началото на годината са почистени около 3700 дъждоприемни шахти, посочиха още от Инспектората.

Освен сигналите за шахти, в пожарната служба в София са постъпили и 19 сигнала за паднали дървета. Един от по-сериозните случаи е паднало дърво от двора на 38-о училище върху два автомобила.

ландшафтен архитект Димитър Петров, главен експерт Дирекция „Зелена система“ към СО: "Виждам, че дървото е пречупено точно в основата, тоест потенциално говорим за кореново гниене в основата."

При инцидента няма пострадали хора, а само материални щети.