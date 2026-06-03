Реакции в парламента след обявения от финансовия министър дефицит от 7,4%

След обявения от финансовия министър дефицит от 7,4 % за 2026г., опозицията реагира и посъветва управляващите да спрат с паниката и да предложат план за действие и реформи за намаляване на дефицита.

ГЕРБ-СДС се озадачиха: как от предварителните данни към 30 май за 2% дефицит от БВП от вчера, днес управляващите вече говорят за 7,4 на сто. Отхвърлиха всички обвинения към предишното редовно правителство.

Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ-СДС: "Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите и по отношение на дефицита за 2025 година. Ние сме разплатили всичко, което е заложено в рамките на бюджета за 2025. Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с Боташ, е осчетоводено и каква част от него е разплатена."

ПП и ДБ припомниха, че през 2023г. по времето на тогава премиера Гълъб Донев и финансовия министър Росица Велкова очакванията за дефицит бяха 6,8 %, а в крайна сметка той беше 2 на сто.

Асен Василев, депутат от ПП: "Имаше един милиард увеличение на разходите за издръжка - кафе, вода, тоалетна хартия, нови коли, ремонти и така нататък. Само с това едно действие от 6,8 паднахме на 5,8. И като вземете червеното моливче и прегледате разходите, спокойно може да вкарате бюджета в 3%." Мартин Димитров, депутат от "Демократична България": "Ако и сега грешката им е подобна, нещата са решими.

- Реален ли е този дефицит 7,4% или не е реален? За нас не е. Особено по европейската методология на начислена база: дори едно плащане да не е направено, то се брои в дефицит. Независимо кога е възникнало. На първо място трябва да се затегнат кранчетата, където изтичат пари."

"Възраждане" считат, че цитирам: краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни.