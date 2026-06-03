БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво...
Чете се за: 04:00 мин.
Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на...
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК предлага откриването на процедура при прекомерен...
Чете се за: 02:27 мин.
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:45 мин.
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...
Чете се за: 03:40 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%
Чете се за: 05:57 мин.
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид...
Чете се за: 04:05 мин.
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Реакции в парламента след обявения от финансовия министър дефицит от 7,4%

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След обявения от финансовия министър дефицит от 7,4 % за 2026г., опозицията реагира и посъветва управляващите да спрат с паниката и да предложат план за действие и реформи за намаляване на дефицита.

ГЕРБ-СДС се озадачиха: как от предварителните данни към 30 май за 2% дефицит от БВП от вчера, днес управляващите вече говорят за 7,4 на сто. Отхвърлиха всички обвинения към предишното редовно правителство.

Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ-СДС: "Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите и по отношение на дефицита за 2025 година. Ние сме разплатили всичко, което е заложено в рамките на бюджета за 2025. Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с Боташ, е осчетоводено и каква част от него е разплатена."

ПП и ДБ припомниха, че през 2023г. по времето на тогава премиера Гълъб Донев и финансовия министър Росица Велкова очакванията за дефицит бяха 6,8 %, а в крайна сметка той беше 2 на сто.

Асен Василев, депутат от ПП: "Имаше един милиард увеличение на разходите за издръжка - кафе, вода, тоалетна хартия, нови коли, ремонти и така нататък. Само с това едно действие от 6,8 паднахме на 5,8. И като вземете червеното моливче и прегледате разходите, спокойно може да вкарате бюджета в 3%."

Мартин Димитров, депутат от "Демократична България": "Ако и сега грешката им е подобна, нещата са решими.
- Реален ли е този дефицит 7,4% или не е реален?

За нас не е. Особено по европейската методология на начислена база: дори едно плащане да не е направено, то се брои в дефицит. Независимо кога е възникнало. На първо място трябва да се затегнат кранчетата, където изтичат пари."

"Възраждане" считат, че цитирам: краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни.

Димо Дренчев, депутат от "Възраждане": "Правителството на Росен Желязков, с финансовия министър Теменужка Петкова, излъга за действителното състояние на бюджета и на дефицита. Нека да направят реформите и да влеземе в рамките на нормалния бюджетен дефицит. А в бъдеще, за 27 и 28, да вървим към балансирани бюджети. Аз лично съм голям противник на разходите за отбрана."

От "Прогресивна България" и ДПС не коментираха в парламента.

#дефицит от 7,4% #Реакциии #Парламент #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
1
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол...
„Баба Алино“ в документи
2
„Баба Алино“ в документи
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите
3
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при...
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да изградят участъците, за които са взели аванс
4
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да...
Проливни валежи след полунощ и утре
5
Проливни валежи след полунощ и утре
Близки и приятели се прощават с Любен Дилов-син на 5 юни
6
Близки и приятели се прощават с Любен Дилов-син на 5 юни

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Финанси

Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%
Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%
Процедурата по прекомерен дефицит срещу България: Очаква се докладът на ЕК - какво следва? Процедурата по прекомерен дефицит срещу България: Очаква се докладът на ЕК - какво следва?
Чете се за: 02:00 мин.
БНБ преведе 281 млн. евро към държавния бюджет БНБ преведе 281 млн. евро към държавния бюджет
Чете се за: 00:25 мин.
От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за нов дълг От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за нов дълг
6146
Чете се за: 04:20 мин.
Евростат: Инфлацията в България и еврозоната е рекордна за последните 32 месеца Евростат: Инфлацията в България и еврозоната е рекордна за последните 32 месеца
Чете се за: 01:40 мин.
Фискалният съвет отчита рекорден бюджетен дефицит към май 2026 г. Фискалният съвет отчита рекорден бюджетен дефицит към май 2026 г.
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино" Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта търси съкращения и резерви Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта търси съкращения и резерви
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
По-висок дефицит, повече реформи – какви са препоръките на Брюксел към България По-висок дефицит, повече реформи – какви са препоръките на Брюксел към България
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Прокуратурата в Пловдив разкри схема за източване на НЗОК –...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Украински дронове над Санкт Петербург – часове преди началото...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Случаят "Хенри Новак" във Великобритания: Обвинения към...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ