Искат проверка за сделка на бившия шеф на "Лукойл" Валентин Златев с руски имоти

“Демократична България” със сигнал до ДАНС и прокуратурата заради възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари заради придобити от бившия шеф на "Лукойл" Валентин Златев на имоти, свързани с Руската федерация. Самият Златев заяви, че с имотите всичко е законно, а документите са изрядни.

Руското посолство в България и Руското държавно предприятие за управление на задгранични имоти са успели да продадат два имота в квартал "Изток" и центъра на София на бизнесмена Валентин Златев. Сделките все още не са разплатени, но са вписани в Имотния регистър. От "Демократична България" сезираха ДАНС и прокуратурата дали не се нарушава санкционния режим с Русия.

Ивайло Мирчев, "Демократична България": "В момента не могат да се извършват сделки с руска недвижима собственост, защото трябва да има банков превод – това просто няма как да се случи, затова искаме да видим как ще станеш собственик на недвижим имот, а плащаш след години, това също ще бъде много интересна практика."

От ДБ са изпратили и искане до Министерството на правосъдието за проверка в Агенцията по вписванията дали при сделки и вписвания, свързани с руски граждани или юридически лица – Агенцията реално прилага ограничителните мерки на Европейския съюз.

В позиция Валентин Златев заяви, че всички сделки, по които е страна, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство, спазвайки регламентите. Потърсихме Валентин Златев за интервю, но поканата ни беше отклонена с мотив, че той е в чужбина.