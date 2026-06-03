Турция изпрати националите си на Мондиала с впечатляваща церемония

Турция изпрати националния си отбор за Световното първенство по футбол с впечатляваща церемония и огромен ентусиазъм от страна на феновете.

След като се класира за Мондиал за първи път от 24 години насам, тимът на селекционера Винченцо Монтела отпътува от Истанбул за САЩ с чартърен полет, а стотици привърженици изпратиха футболистите с кордон от леки коли с турското знаме.

Сред големите надеждите са Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу и Кенан Йълдъз. Турция се завръща на световната сцена за първи път след историческото 3-то място през 2002 г. и ще играе в група D срещу САЩ, Австралия и Парагвай.

Турските медии определиха заминаването като "началото на американската мечта на новото поколение национали".