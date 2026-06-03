1248 играчи ще участват на Мондиал 2026

Тази нощ изтече срокът за определяне на съставите на 48-те национални отбора, които ще участват на световното първенство по футбол. Близо седмица преди началото на Мондиала, ФИФА публикува списъка на всички 1248 играчи. Шампионатът на планетата започва на 11 юни, а всички 104 мача ще бъдат в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

Любопитни цифри се крият зад избора на националните селекционери на страните участнички на 23-те футболни финали. В книгата на рекордите влизат Лионел Меси, Кристиано Роналдо и мексиканският вратар Гийермо Очоа. За тримата световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде шесто участие на най-големия форум. От записаните играчи 357 имат поне по едно участие зад гърба си на планетарен шампионат, а дебютантите са 891.

25 години е разликата между най-възрастния и най-младия играч на Мондиал 2026. С най-много опит е шотландецът Крейг Гордън със своите 43 години и 162 дни, а общо 7 са на възраст над 40 години.

На другия полюс е Хилберто Мора. Мексиканският халф е все още непълнолетен - на 17 години и 240 дни. 22-ма играчи на първенството са под 20.

Пред своят първи мач на световни първенства са четири от страните. Това са Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан.

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