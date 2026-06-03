БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

1248 играчи ще участват на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Шампионатът на планетата започва на 11 юни, а всички 104 мача ще бъдат в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

1248 играчи участват мондиал 2026
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази нощ изтече срокът за определяне на съставите на 48-те национални отбора, които ще участват на световното първенство по футбол. Близо седмица преди началото на Мондиала, ФИФА публикува списъка на всички 1248 играчи. Шампионатът на планетата започва на 11 юни, а всички 104 мача ще бъдат в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

Любопитни цифри се крият зад избора на националните селекционери на страните участнички на 23-те футболни финали. В книгата на рекордите влизат Лионел Меси, Кристиано Роналдо и мексиканският вратар Гийермо Очоа. За тримата световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде шесто участие на най-големия форум. От записаните играчи 357 имат поне по едно участие зад гърба си на планетарен шампионат, а дебютантите са 891.

25 години е разликата между най-възрастния и най-младия играч на Мондиал 2026. С най-много опит е шотландецът Крейг Гордън със своите 43 години и 162 дни, а общо 7 са на възраст над 40 години.

На другия полюс е Хилберто Мора. Мексиканският халф е все още непълнолетен - на 17 години и 240 дни. 22-ма играчи на първенството са под 20.

Пред своят първи мач на световни първенства са четири от страните. Това са Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан.

Вижте репортажа във видеото!

Свързани статии:

Профил на голмайстора
Профил на голмайстора
Чете се за: 06:10 мин.
#Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
1
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Проливни валежи след полунощ и утре
2
Проливни валежи след полунощ и утре
„Баба Алино“ в документи
3
„Баба Алино“ в документи
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите
4
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при...
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да изградят участъците, за които са взели аванс
5
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да...
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл"
6
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Мондиал 2026

Бреел Емболо все още чака, за да се присъедини към Швейцария
Бреел Емболо все още чака, за да се присъедини към Швейцария
Ралф Рангник няма да вика заместник на Кристоф Баумгартнер за Мондиала Ралф Рангник няма да вика заместник на Кристоф Баумгартнер за Мондиала
Чете се за: 00:42 мин.
Добри новини за Испания и Ламин Ямал на прага на Мондиал 2026 Добри новини за Испания и Ламин Ямал на прага на Мондиал 2026
Чете се за: 01:50 мин.
Иран играе последната си контрола при закрити врата преди Мондиал 2026 Иран играе последната си контрола при закрити врата преди Мондиал 2026
Чете се за: 02:10 мин.
Звездна футболна селекция влиза като гост-коментатори в „Трето полувреме“ по БНТ Звездна футболна селекция влиза като гост-коментатори в „Трето полувреме“ по БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
Отборът на Германия пристигна в Чикаго Отборът на Германия пристигна в Чикаго
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино" Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия" Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Арестуваха нелегални мигранти край Приморско Арестуваха нелегални мигранти край Приморско
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
По-висок дефицит, повече реформи – какви са препоръките на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
ВКС реши: Една от майките е допринесла за размяната на бебетата в...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Нови валежи и гръмотевични бури през следващите дни
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ