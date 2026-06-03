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Профил на голмайстора

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Спорт
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килиан мбапе взе златната обувка мондиал 2022
Снимка: БГНЕС
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Килиан Мбапе така и не успя да се усмихне, след като получи Златната обувка за голмайстор на световното първенство преди 4 години. И кой би могъл да го вини? Франция загуби след дузпи от Аржентина и хеттрикът на французина – първи след този на сър Джеф Хърст през 1966 – остана леко в сянка. Головете и индивидуалните награди невинаги гарантират трофеи. И това е повече от видно, ако погледнем в детайли какъв е профилът на голмайсторите на световните първенства.

Първата теория едва ли ще се хареса особено много на Хари Кейн. Историята показва, че е малко вероятно голмайсторът на турнира да е някой, който е прехвърлил 30 години. Всъщност – в историята има само един случай, в който топреализаторът е бил на подобна зряла футболна възраст – това се случва през 1998, когато Давор Шукер бележи 6 гола по пътя на Хърватия към бронзовите медали. Средната възраст на голмайсторите на световни първенства е 24.7 години. Самият Мбапе допринесе солидно за това преди 4 години, защото изпревари 35-годишния Лионел Меси благодарение на хеттрика си. Най-младият голмайстор в историята – рекорд, към който може би се е прицелил това лято Ламин Ямал, принадлежи на унгареца Флориан Алберт, който е един от шестимата призьори през 1962 година. Тогава все още е на 20 години и 8 месеца.

Второ – за да спечелиш Златната обувка на световни финали, се нуждаеш от подкрепата на съотборниците ти. Ако тимът печели и продължава напред, то имаш доста по-солиден шанс, просто защото играеш повече мачове. Това не са вътрешните първенства, в които и изпадащият, и шампионът играят по равен брой срещи. Така че не е изненадващо, че само петима от голмайсторите в историята са отпадали на ¼-финалите или по-рано. А само един единствен футболист е успявал да стане голмайстор, макар че тимът отпада още в груповата фаза. Това е Олег Саленко през 1994, който заедно с 6 попадения поделя приза с Христо Стоичков. Руснакът бележи всичките си попадения в само в трите двубоя в групите, но неговата страна отпада. Още по-забележителното е, че Саленко реализира 5 гола в един мач – при победата с 6:1 над Камерун.

Бразилия е страната, която най-често е излъчвала победителя в тази „категория“, като петима представители на Селесао са ставали голмайстори – първият е Леонидас през 1938, а последният – Роналдо през 2002. Общо 16 страни са имали привилегията да кажат, че техни играчи са отбелязвали най-много голове на световни първенства. Сред тях има и доста държава, за които едва ли подозирате, че са в списъка като Чехословакия, Полша, Югославия, Чили и Колумбия.

Интересна е историята на Томас Мюлер през 2010. Германецът, който е на косъм да бъде преотстъпен под наем от Байерн Мюнхен малко по-рано в тепърва започващата си кариера, прави силен сезон под ръководството на Луис ван Гаал. Мюлер никога не е вкарвал гол за Германия, когато пристига за Световното първенство в Република Южна Африка. Месец по-късно той си тръгва от турнира с 5 гола, 3 асистенции и приза за голмайстор.

Понеже споменах асистенциите – ако се чудите как ФИФА определя кой печели този спор при равни попадения, то именно головите подавания са факторът, който е определящ. Ако и асистенциите са еднакъв брой, печели този, който е играл по-малко минути на първенството.

Никой в историята не е ставал голмайстор на Мондиал повече от веднъж. Но това лято може да промени всичко. Килиан Мбапе и Хари Кейн са фаворити – французинът е заобиколен от страхотни офанзивни футболисти, които навярно ще му осигурят много положения, а англичанинът отбеляза 54 гола за Байерн Мюнхен през сезона и е твърдо решен да докаже, че е най-добрият нападател в света. Интересно какво има да кажат по въпроса Ерлинг Холанд, Лаутаро Мартинес, Винисиус Жуниор. И капитаните на Португалия и Аржентина.

От 1978 насам само два пъти голмайсторът е вкарвал повече от 6 гола на турнира – Роналдо през 2002 и Килиан Мбапе през 2022 – и двамата по 8. Рекордът за най-много попадения в рамките на един шампионат се държи вече 68 години от Жуст Фонтен и едва ли скоро ще бъде подобрен, защото французинът вкарва 13 пъти на Мондиала през 1958. Любопитното е, че само 4 години по-късно идва и първенството, на което са необходими най-малко попадения, за да се окичиш със слава – едва 4 гола стигат на Гаринча, Вава, Леонел Санчес, Флориан Алберт, Валентин Иванов и Дражан Жеркович да спечелят наградата.

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#Мондиал 2026 #Хари Кейн #Килиан Мбапе

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