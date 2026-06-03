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В очакване на Мондиала: Как се подготвят американците и какво очакват от първенството?

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Вълнението в Ню Йорк расте с наближаването на световното първенство по футбол, на чиито мачове градът ще бъде домакин. Купата за шампионата пристигна в града и беше официално представена от кмета на „Голямата ябълка“.

Очаква се турнирът да привлече стотици хиляди фенове и да донесе рекордни приходи от туризъм. Въпреки това, нарастващите цени на билетите хвърлят сянка върху събитието, като много запалянковци изразяват тревога за достъпността му.

Докато билети за срещите от груповата фаза могат да бъдат намерени за под 1000 долара, цените за финала край Ню Йорк достигат десетки хиляди долари, което прави присъствието невъзможно за много фенове.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани си партнира с FIFA и предложи 1000 билета на цена от 50 долара чрез томбола за местни жители. Макар инициативата да е по-скоро символична предвид населението на града от близо 9 милиона души, тя получи одобрението на феновете.

Феновете продължават да изразяват недоволство, че световното първенство постепенно се превръща в луксозно събитие за избрани, вместо в достъпен празник на футбола.

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