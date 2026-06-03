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Гигантът от Серне Абас в Обединеното кралство е застрашен от изчезване

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Гигантът от Серне Абас е древна фигура, издълбана с тебешир по хълм в графство Дорсет, Великобритания. Поради климатичните промени той може да изчезне.

Все по-влажните условия, които ускоряват избледняването на тебешира, от Националния тръст предупреждават, че фигурата е под по-голям риск да загуби своята яснота. Това налага и по-честа поддръжка, за да бъде запазен характерният ѝ облик.

Бъдещето на тази уникална фигура зависи все повече от климатичните условия, като Националният тръст ще продължи да увеличава честотата на поддръжката, за да съхрани един от най-емблематичните символи на британския пейзаж.

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