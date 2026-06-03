В Министерството на образованието и науката са подадени над 500 сигнала за идентични текстове на матурата по български език и литература при дванадесетокласните. Съвпаденията са свързани с разработки по 41-ви въпрос, където зрелостниците избираха между есе и интерпретативно съчинение.

От МОН съобщиха, че за първи път тази година е въведена възможност за анулиране на изпитни работи при установени идентични текстове. Проверките обхващат случаи на напълно съвпадащи структури, формулировки, отговори и дори еднакви грешки, което поставя под съмнение самостоятелното изготвяне на работите. Една от хипотезите за сходните текстове е използването на изкуствен интелект.

Окончателните резултати от държавните зрелостни изпити трябва да бъдат обявени до 11 юни.