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Над 500 сигнала за идентични текстове на матурата по български език

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В Министерството на образованието и науката са подадени над 500 сигнала за идентични текстове на матурата по български език и литература при дванадесетокласните. Съвпаденията са свързани с разработки по 41-ви въпрос, където зрелостниците избираха между есе и интерпретативно съчинение.

От МОН съобщиха, че за първи път тази година е въведена възможност за анулиране на изпитни работи при установени идентични текстове. Проверките обхващат случаи на напълно съвпадащи структури, формулировки, отговори и дори еднакви грешки, което поставя под съмнение самостоятелното изготвяне на работите. Една от хипотезите за сходните текстове е използването на изкуствен интелект.

Окончателните резултати от държавните зрелостни изпити трябва да бъдат обявени до 11 юни.

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