Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на евродепутата Никола Минчев

Правната комисия отхвърли искането за сваляне на имунитета на българския евродепутат Николай Минчев и на още двама евродепутати по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайския технологичен гигант "Huawei", научи "По света и у нас".

Комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай.

Решението на правната комисия не е окончателно, то трябва да бъде гласувано и в пленарна зала. Очаква се това да стане на сесията на ЕП този месец в Страсбург.

Белгийските власти започнаха през 2025 година разследване на предполагаеми лобистки практики в Европейския парламент в полза на "Huawei".