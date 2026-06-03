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Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на евродепутата Никола Минчев

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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отхвърлиха искането отнемане имунитета евродепутата никола минчев
Снимка: БТА/Архив
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Правната комисия отхвърли искането за сваляне на имунитета на българския евродепутат Николай Минчев и на още двама евродепутати по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайския технологичен гигант "Huawei", научи "По света и у нас".

Комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай.

Решението на правната комисия не е окончателно, то трябва да бъде гласувано и в пленарна зала. Очаква се това да стане на сесията на ЕП този месец в Страсбург.

Белгийските власти започнаха през 2025 година разследване на предполагаеми лобистки практики в Европейския парламент в полза на "Huawei".

#български евродепутат #сваляне на имунитет #Никола Минчев

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