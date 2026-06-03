Затворената детска кухня в Смолян обслужвала над 100 деца

Българската агенцията по безопасност на храните затвори детската млечна кухня в Смолян, която е работила нерегламентирано и без регистрация по Закона за храните. При проверката не е представена система за управление на безопасността на храните. Намерено е и 4 кг краве сирене, което не съответства на нормативните изисквания и ще бъде унищожено.

За констатираните нарушения е връчено разпореждане за спиране на дейността и ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

От детската кухня се изхранват повече от 100 деца на възраст от 10 месеца до времето, в което детето постъпва в ясла или градина. Социалната услуга е напълно безплатна. Ако след това майките искат да продължат да вземат храна от кухнята, купонът е по 1 евро на ден.