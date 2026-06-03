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Затворената детска кухня в Смолян обслужвала над 100 деца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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бабх затвори детската млечна кухня смолян
Снимка: БНТ
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Българската агенцията по безопасност на храните затвори детската млечна кухня в Смолян, която е работила нерегламентирано и без регистрация по Закона за храните. При проверката не е представена система за управление на безопасността на храните. Намерено е и 4 кг краве сирене, което не съответства на нормативните изисквания и ще бъде унищожено.

За констатираните нарушения е връчено разпореждане за спиране на дейността и ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

От детската кухня се изхранват повече от 100 деца на възраст от 10 месеца до времето, в което детето постъпва в ясла или градина. Социалната услуга е напълно безплатна. Ако след това майките искат да продължат да вземат храна от кухнята, купонът е по 1 евро на ден.

Марин Захариев, зам.-кмет на Смолян: "Извиняваме се на всички майки, които са потърпевши. И сме предприели действия, вчерашния ден направихме среща в БАБХ, да установим кои градини имат регистрирана и кетъринг услуга и сме намерили решение в детска градина "Буратино" – там, ако не знаят всички наши съграждани, вече деца няма. Децата са в корпуса, който е до Първо основно училище, там се готви, кухнята е в добро състояние, има регистрирана услуга кетъринг и сега правим едно споразумение да се помещава детска млечна кухня, от "Синчец", които нямат такава регистрация, да я прехвърлим към детска градина "Буратино". И се надяваме това да се случи в утрешния ден и в петък, за да може в понеделник да подновим услугата."

#детска млечна кухня #проверки на БАБХ #БАБХ #Смолян

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