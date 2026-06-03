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Докладът на ЕП за Република Северна Македония: Липса на прогрес и недостатъчни реформи

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Липса на прогрес, недостатъчни реформи и политическа поляризация, която пречи - това са заключенията в годишния доклад на Европейския парламент за Република Северна Македония. Документът беше одобрен от Комисията по външни въпроси.

Започване на преговорите, изпълнение на договорите, особено двустранното споразумение с България и протоколите към него, това се препоръчва в ежегодния доклад.

В него има и текст, с който се насърчава дейността на мултидисциплинарната комисия, която трябва да има резултати за общата история на България и Република Северна Македония.

Недостатъчно реформи по отношение на върховенството на закона и борбата с корупцията. Политическата поляризация в страната бави реформите, се отбелязва в доклада.

Евродепутатите предупреждават и за координирани опити, включително и от чужбина, за манипуларине на информационната среда и подкопаване на доверието в институциите.

#липса на прогрес #недостатъчни реформи #изводи #Доклад на ЕП за РСМ

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