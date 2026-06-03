Случаят "Хенри Новак" във Великобритания: Обвинения към полицията след смъртта на 18-годишен младеж

Смъртта на 18-годишен студент по време на полицейски арест предизвика протести, сблъсъци и политическа буря във Великобритания. Кадри от задържането на умиращия Хенри Новак в град Саутхемптън повдигат "сериозни въпроси към полицията", заяви британският премиер Киър Стармър. Случаят предизвика гневни протести, които завършиха със сблъсъци с органите на реда.

Студентът Хенри Новак е намушкан докато се прибира у дома си миналия декември. Извършителят е сикх. Той лъже полицията, че е бил жертва на расизъм и е действал в самозащита. Новак е арестуван докато лежи на земята. Седем пъти казва, че не може да диша, докато полицаите му слагат белезници. Линейка е повикана почти 3 минути след началото на ареста.

Киър Стармър – министър-председател на Великобритания: "Видях записите от полицейската боди камера. Трябва да кажа, че като баща на 17-годишно момче, ми стана лошо. Очевидно има сериозни въпроси, които трябва да бъдат разгледани, не на последно място как обвиненията в расизъм са повлияли на вземането на решения по този случай."

За убийството на Новак на доживотен затвор е осъден Викрум Дигва, 23-годишен сикх. Той е носел голям нож заради изключение което се прави за сикхите за церемониалните им ками.

Опозицията обвини силите на реда в двойни стандарти. Според популиста Найджъл Фараж, чиято антимигрантска партия води в проучванията, правата на етническите малцинства надделяват над тези на белите британци.

Найджъл Фараж, лидер на "Реформирай Обединеното кралство": "Последните думи, които този човек чу, бяха как му бяха прочетени правата. Фалшиво обвинение в расизъм се взема по-сериозно в този момент от факта, че някой умира."

Марк Новак, баща на Хенри Новак: "Не искаме смъртта на Хенри да бъде използвана за създаване на разделение, омраза или напрежение. Искаме неговата история да помогне улиците ни да бъдат по-безопасни."

снимки: БТА

Случаят с Хенри Новак напомни убийството на Джордж Флойд в Съединените щати през 2020 година, което сложи начало на движението "Животът на чернокожите има значение".