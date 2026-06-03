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Министър Димитър Стоянов: Няма да има съкращения сред военнослужещите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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В Пловдив беше открито международното военно изложение "Хемус"

Министър Димитър Стоянов: Няма да има съкращения сред военнослужещите
Снимка: БТА
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Няма да има съкращения сред военнослужещите – това заяви военният министър Димитър Стоянов, който днес беше в Пловдив за откриването на международното военно изложение "Хемус". Той обясни, че за новите изтребители F-16 Block 70 има достатъчно осигурено въоръжение, а американските самолети-цистерни засега остават на летище "Васил Левски" – София. Възможностите за превръщането на България в дронов хъб за Югоизточна Европа бяха акцент в програмата на военното изложение в Пловдив.

Няма да има съкращения сред военнослужещите за да се свиват разходи в структурите на отбраната – посочи военния министър.

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Това, което ще направим е да се освободим от трайно незаети бройки, това е първото, което ще направи, второто е да направим системен анализ, функционален, за да видим къде, как и по какъв начин да трансформираме част от администрацията."

По време на откриването над изложението прелетяха два от новите изтребители F-16 Block 70. А министърът на отбраната коментира, че въоръжение за тях е осигурено и с втория договор за доставка на следващите осем самолета.

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Каква е точната необходимост това е въпрос на закона за квалифицирана информация и няма как да споделя дали са необходими 15-20 или 30 бройки, но в крайна сметка имаме достатъчно въоръжение на F-16 в момента."

Безпилотните летателни апарати са във фокуса на изложението, което предлага съвременни решения за сигурност и защита. Сред участниците е и български производител, който има една от най-развитите флотилии от големи дронове в Европа. В последните месеци ги надгражда и с отбранителни способности.

Свилен Рангелов – съосновател и изпълнителен директор на фирма за дронове: "Национална сигурност, гражданска защита – всякакви мисии с двойна употреба, защото се оказва, че нашия продукт може да носи 350 килограма на над 2500 километра."

снимки: БТА

Дронове, които в момента се произвеждат в България могат да се използват като система за ранно предупреждение и да заместят самолети струващи половин милиард евро.

#Димитър Стоянов #министър на отбраната #дронове #изложение "Хемус" #военнослужещи #Пловдив

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