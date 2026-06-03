Започна отстраняването на щетите от пороя във варненското село Медовец

Започна отстраняването на щетите, нанесени от поройния дъжд в село Медовец, съобщиха от пресслужбата на Областната администрация във Варна. На място са били областният управител Марио Смърков, кметът на община Дългопол Георги Георгиев, както и този на Медовец – Мустафа Исмаил. В огледа и срещите с жителите на селото са се включили и експерти от службата "Социално подпомагане" и от Басейнова дирекция.

Силен дъжд нанесе поражения върху няколко улици, в жилищни сгради, селскостопански постройки и в дворовете на къщи в Медовец. Пострадала е и земеделска продукция. Един от петте моста над дерето в селото е разрушен и три семейства нямат достъп до домовете си, но вече им е осигурен алтернативен маршрут.

Сред неотложните нужди на хората, засегнати от бедствието, които областният управител и водените от него експерти са установили, са необходимост от ремонт на залетите с вода и кал помещения в пострадалите домове. Нужна е и подкрепа за изчистване на наносите в дворовете.

От Областната администрация допълват, че засегнатите от бедствието жители на Медовец са получили съдействие при попълването на документите за получаване на държавна подкрепа. Вече е започнало отстраняването на наносите от тиня и кал в селото, а улиците с разрушена настилка ще бъдат насипани с чакъл. Предстои да бъдат изчистени и четирите здрави моста.

Ще се работи и за възстановяване на проходимостта на деретата в селото, като се премахнат натрупаните от придошлата вода дървета, наноси и кал.

Снимки: БГНЕС