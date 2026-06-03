Новините 03.06.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Днес се проведе малката матура по български език

Над 55 000 четвъртокласници показаха днес знанията си по български език. Изпитът започна в 10.00 часа. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи.

Обявиха първото класиране за първокласниците в София

Публикуваха резултатите от първото класиране за ученици в 1-ви клас в общинските училища за учебната 2026/2027 г. в София. Класирани са общо 9956 деца, като 8819 от тях са приети по първо желание.

Над 500 сигнала за идентични текстове на матурата по български език

В Министерството на образованието и науката са подадени над 500 сигнала за идентични текстове на матурата по български език и литература при дванадесетокласните. Съвпаденията са свързани с разработки по 41-ви въпрос, където зрелостниците избираха между есе и интерпретативно съчинение.

СВЯТ

В очакване на Мондиала: Как се подготвят американците и какво очакват от първенството?

Вълнението в Ню Йорк расте с наближаването на световното първенство по футбол, на чиито мачове градът ще бъде домакин. Купата за шампионата пристигна в града и беше официално представена от кмета на „Голямата ябълка“.

Гигантът от Серне Абас в Обединеното кралство е застрашен от изчезване

Гигантът от Серне Абас е древна фигура, издълбана с тебешир по хълм в графство Дорсет, Великобритания. Поради климатичните промени той може да изчезне.

СПОРТ

Как се подготвят националните отбори за Мондиал 2026

Английският национален отбор сподели кадри от лагерите си във Флорида, където футболистите се срещнаха с привърженици и раздаваха автографи. Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Бриджит се срещнаха с френските национали в тренировъчния им център.

Турция изпрати националите си на Мондиала с впечатляваща церемония

Турция изпрати националния си отбор за Световното първенство по футбол с впечатляваща церемония и огромен ентусиазъм от страна на феновете. След като се класира за Мондиал за първи път от 24 години насам, тимът отпътува от Истанбул за САЩ с чартърен полет, а стотици привърженици изпратиха футболистите с кордон от леки коли с турското знаме.

Кметът на Ню Йорк с нестандартен рекламен клип за финала на Световното

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани привлече вниманието в социалните мрежи с нестандартен рекламен клип, посветен на финала на Световното първенство по футбол. Видеото отбелязва избора на стадиона MetLife в Ню Джърси за домакин на решителния мач на 19 юли.