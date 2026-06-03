Как се подготвят националните отбори за Мондиал 2026

Английският национален отбор сподели кадри от лагерите си във Флорида, където футболистите се срещнаха с привърженици и раздаваха автографи. В социалните мрежи те споделиха момент от топлото посрещане.

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Бриджит се срещнаха с френските национали в тренировъчния им център. Отборът, сочен за един от фаворитите за купата, се подготвя за приятелски мач със Северна Ирландия, преди да излети към Америка. Клипът в социалните мрежи за представяне на френския национален отбор също набира популярност.

Фенове на Кристиано Роналдо направиха клип в аниме стил, представящ него и португалския отбор. Анимацията съчетава характерна естетика на анимето с футболната страст на португалските привърженици и се радва на хиляди гледания и споделяния.

Панама също се включи в треската около Мондиала с атрактивен клип в социалните мрежи. Видеото представя националния отбор по нестандартен начин, като имената и образите на футболистите се появяват на емблематични места в страната.