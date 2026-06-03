Валентин Златев след обвиненията от ДБ: Всички сделки са законни

Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство. Това съобщиха от офиса на бизнесмена Валентин Златев в своя позиция, след като от "Демократична България" съобщиха, че са подали сигнал до ДАНС и прокуратурата за нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев.

Ето и цялата позиция:

Във връзка с публично проявения интерес по отношение на имотни сделки, осъществени от г-н Валентин Златев, категорично заявяваме:

Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз, както и на техните изменения и допълнения. Това е видно и от документите по сделките.