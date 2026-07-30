Посрещнаха едномилионния пътник на летище Бургас

На летище Бургас тържествено отбелязаха пристигането на едномилионния пътник за тази година, който кацна с ден по-рано в сравнение с миналата година. Самолетът от полския град Катовице със 170 души на борда беше приветстван с воден салют. След кацането едномилионният пътник получи подаръци и специално подготвена торта.

През този летен сезон летище Бургас обслужва близо 70 дестинации. От аеропорта отчитат спад на германския пазар заради намаления брой полети.

В същото време Полша и Великобритания запазват водещите си позиции, като се отчита ръст от около 5%. Двуцифрено увеличение има и при туристите от Ирландия и Унгария по Южното Черноморие.

Агнешка Холингсворт, едномилионен пътник: "Очакваме с нетърпение да се насладим на почивката си. Избрахме България заради слънчевото море и хубавите плажове, а и защото досега никога не сме били тук."

Снимки: БТА